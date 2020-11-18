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РИА Новости

Военным с Плесецка пообещали к 2025 году почти 2 тысячи квартир

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Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ПЛЕСЕЦК (Архангельская область), 17 ноя – РИА Новости. Военнослужащие космодрома Плесецк получат почти 2 тысячи квартир к 2025 году – об этом министру обороны генералу армии Сергею Шойгу доложил во вторник главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Особо стоит отметить обеспечение военнослужащих и членов их семей комфортным и современными жильем. В соответствии с реализацией Федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ", всего спланировано возвести и сдать 1 960 квартир", - сказал Суровикин.

По его словам, в 2017 году завершено строительство первой очереди. При этом площадь однокомнатных квартир составляет 46 квадратных метров, двухкомнатных - 69, трехкомнатных - 94.

В рамках второй и третьей очереди планируется построить еще 1 214 квартир. Все это, как предполагается, позволит полностью обеспечить военнослужащих космодрома служебным жильем.

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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
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