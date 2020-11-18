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Российская газета

Гарнизонные суды начнут судить военнослужащих из секретных подразделений

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Военнослужащие ССО ВС РФ
Военнослужащие ССО ВС РФ.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped image

Пленум Верховного суда России предложил детально прописать в законе, какие районы закреплены за каждым гарнизонным военным судом. После этого гарнизонный суд будет рассматривать дела по всем преступлениям, которые совершены военнослужащими на закрепленной за ним территории, даже если они служат в совершенно секретных частях.

До конца прошлого года вместе с обычными гарнизонными судами существовали специализированные военные суды, за которыми были закреплены ракетные войска стратегического назначения и особо режимные объекты. Такие суды замыкались на третий окружной военный суд, который был для них вышестоящей инстанцией. Юрисдикция таких судов распространялась, в частности, на войска противоракетной обороны, военно-космические силы, воинские части 12-го главного управления, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы специальных объектов, Сил специальных операций и другие.

"Ввиду экстерриториального расположения указанных войск и воинских частей, а также отнесения мест их дислокации к сведениям, составляющим государственную тайну, федеральными законами была определена территориальная юрисдикция только 23 гарнизонных военных судов", - заявили в Верховном суде России. Всего же, как уточняет ТАСС, действовало более ста гарнизонных военных судов.

В прошлом году прошла судебная реформа, которая затронула и военные суды. Появились Кассационный военный суд и Апелляционный военный суд, на них теперь замыкаются гарнизонные военные суды. А окружные суды, в том числе третий окружной военный суд, были упразднены. Поэтому предлагается сейчас перевести абсолютно все гарнизонные военные суды исключительно на территориальную юрисдикцию.

Например, юрисдикция Саратовского гарнизонного военного суда будет распространяться только на территорию Саратовской области, а Смоленского гарнизонного военного суда - на территорию Смоленской области. Юрисдикция Советско-Гаванского гарнизонного военного суда распространится на территорию города Советская Гавань, Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края. И так далее.


Владислав Куликов

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