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ЦАМТО

Министерство обороны Хорватии начало оценку предложений на поставку истребителей

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МиГ-21 ВВС Хорватии
МиГ-21 ВВС Хорватии.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 17 ноября. Министерство обороны Хорватии 11 ноября сообщило о завершении процесса проверки полученных предложений на поставку новых многоцелевых истребителей и начале процесса их оценки.

В процессе тендера на закупку многоцелевого истребителя участники торгов имели возможность не позднее 11 ноября 2020 года подать лучшую и окончательную заявку (BAFO).

Как заявлено, к 10 ноября США представили предложение по поставке новых самолетов F-16 Блок.70, Израиль – бывших в эксплуатации израильских ВВС самолетов F-16 Блок.30, Франция – бывших в эксплуатации "Рафаль", а Швеция – к 11 ноября по продаже новых JAS-39C/D "Грипен".

Процедура принятия решения на государственном уровне начнется в начале 2021 года и включает заключение Комитета по обороне парламента Хорватии, Совета обороны и решение правительства страны. Данные предложений засекречены и в процессе оценки и выбора лучшего предложения публиковаться не будут.

Как сообщал ЦАМТО, МО Хорватии намерено приобрести самолеты для замены состоящих на вооружении МиГ-21bisD/UMD. В июле 2019 года Комитет по вопросам обороны парламента Хорватии дал согласие на возобновление процесса закупки истребителей в целях самостоятельной защиты воздушного пространства страны после неудачной попытки приобрести прошедшие глубокую модернизацию F-16C/D Блок.30 в Израиле.

В январе 2020 года руководство Хорватии направило семи выбранным странам новый запрос о предложениях в рамках закупки истребителей. Приглашения на поставку новых самолетов были отправлены в США (F-16) и Швецию ("Грипен"), а на бывшие в эксплуатации истребители – в Грецию, Израиль и Норвегию (F-16), Италию ("Тайфун") и Францию ("Рафаль"). Для ВВС предполагается приобрести 12 истребителей.

К 9 сентября свои предложения по поставке истребителей представили Швеция, США, Франция и Израиль. Так, США предложили новые F-16 Блок-70/72, Швеция – JAS-39C/D "Грипен" компании Saab, Франция – "Рафаль" из состава ВВС, а Израиль – бывшие в эксплуатации F-16 Блок-30. Норвегия отказалась от участия в конкурсе, поскольку не смогла представить предложение, соответствующее предъявленным требованиям. Греция и Италия не смогли представить свои ответы в установленные сроки.

Как предполагается, межминистерская комиссия по закупке многоцелевых боевых самолетов выработает рекомендации по закупке истребителей нового поколения для ВВС и представит их на рассмотрение парламента и правительства.

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