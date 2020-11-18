Российские военные планируют 24 ноября вывести на орбиту блок космических аппаратов

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Запуск ракеты-носителя "Союз-2" с блоком космических аппаратов состоится 24 ноября, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин на космодроме Плесецк (Архангельская область) во вторник.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября. В настоящее время боевой расчёт Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс", - сказал Суровикин.

Шойгу во вторник на космодроме Плесецк проверил подготовку к пуску ракеты-носителя "Союз-2".