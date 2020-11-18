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Интерфакс-АВН

Испытательный пуск модели российской возвращаемой крылатой ракеты намечен на 2023 год

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«Крыло-СВ»
«Крыло-СВ».
Источник изображения: ФПИ

В Роскосмосе уже приступили к разработке двигателя для летного демонстратора ракеты

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Испытательный пуск демонстратора разрабатываемой в России многоразовой крылатой ракеты "Крыло-СВ" планируется в начале 2023 года, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались еще несколько лет назад, а в феврале текущего года стартовала разработка лётного демонстратора. Летные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на начало 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

"После испытаний будет принято решение о создании полноценной ракеты", - сказали в ведомстве.

"Крыло-СВ" является многоразовой крылатой ракетой лёгкого класса. Ракета будет иметь размеры около шести метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на скоростях до шести чисел Маха. Пуски планируется проводить с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время в Королеве на базе "Конструкторского бюро химического машиностроения им. Исаева" (филиал ГКНПЦ им. Хруничева, входит в Роскосмос) начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований (ФПИ) по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков "Крыло-СВ" - ракетный двигатель может получить название "Вихрь".

Головным исполнителем проекта выступает ЦНИИмаш, он же отвечает за разработку ракеты в целом, пояснили в министерстве.

"Предполагается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полёт со спутником на борту, первая многоразовая ступень для повторного использования будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя", - сказали в ведомстве.

В октябре 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в РФ прорабатывают создание возвращаемых ступеней ракет, но все будет зависеть от цены.

По его словам, ЦНИИмаш ведет работу по самолетному принципу возвращения частей - "Крыло-СВ", Кроме того, КБ "Салют" прорабатывает вопрос создания возвращаемых ступеней для ракет "Ангара". При этом в госкорпорации пока не уверены, что данные технологии будут применяться. "Надо все считать, сколько это будет стоить", - сказал Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса отмечал, что для получения экономической выгоды от многоразового применения ракет, нужно выполнять около полусотни пусков.

Аванпроект возвращаемой ступени перспективной ракеты-носителя "Крыло-СВ" был разработан в 2018 году Экспериментальным машиностроительным заводом (ЭМЗ) им. Мясищева (входит в ОАК). По данным разработчика, её ресурс предусматривает возможность более десяти запусков.

"Весной этого года мясищевское КБ закончило работу над аванпроектом "Крыло-СВ". Он осуществляется в интересах одной из перспективных программ Роскосмоса по созданию возвращаемой ступени ракеты-носителя. "Крыло-СВ", по скромным подсчетам, может обеспечить возвращение первой ступени на Землю десять и более раз", - говорилось в материале корпоративного журнала ОАК "Горизонты".

На нынешних ракетах первая ступень ракеты-носителя отходит на 80-километровой высоте от второй ступени, а затем падает на Землю, частично сгорая в плотных слоях атмосферы. Согласно проекту российских инженеров, после выхода ракеты на заданную высоту, в отработавшей ступени должно раскрываться крыло и включаться турбореактивный двигатель, после чего она, как самолет, садится на аэродром.

В настоящее время полеты в космос осуществляются на одноразовых кораблях, однако в США проект возвращаемых ракет пытается реализовать глава компании SpaceX Илон Маск. Он возвращает на планету первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Причем, по его проекту, возвращающаяся на Землю первая ступень ракеты-носителя садится вертикально.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
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SpaceX
ГКНПЦ Хруничева
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ОАК
Роскосмос
ФПИ
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