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Российская газета

Новейшая реактивная установка из Сербии впервые замечена в Ливии

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Источник изображения: Srđan Popović / wikimedia.org

На состоявших недавно учениях бригады "Тарик бин Зияд" Ливийской национальной армии замечены изготовленные в Сербии современные реактивные системы залпового огня "Морава".

Особенностью данных РСЗО является модульность, то есть с пусковых установок возможно задействовать реактивные снаряды различных типов и калибров.

Например, 128-мм боеприпасы, которые способны поражать цели на дистанциях 12600, 22500 и 30000 метров. На одной установке находятся два снаряженных контейнера с 12 или 16 направляющими.

При необходимости их можно заменить на 122-мм средства поражения, применяемые БМ-21 "Град" или их многочисленными вариантами. Причем в самых совершенных версиях дальность действия уже возрастает до 35000-40000 метров.

В различных странах мира большой популярностью пользуются 107-мм китайские комплексы Тип 63 и их клоны. Их часто можно увидеть у противоборствующих сторон в Ливии. Учитывая это, сербские конструкторы предусмотрели применение и таких реактивных снарядов. Тогда количество пусковых труб на одной машине возрастает до 25 штук.

"Морава" отличается высоким уровнем автоматизации процессов наведения и перезарядки.

РСЗО выполнена на шасси сербского двухосного полноприводного автомобиля FAP 1118 с дизельным двигателем мощностью 174 л.с. Расчет- 3 человека.

Первым покупателем такого оружия стали Объединенные Арабские Эмираты. Предполагается, что именно оттуда эта техника и была переправлена в Ливию.



Алексей Моисеев

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