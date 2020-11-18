Госдума ратифицировала протокол о сотрудничестве с Аргентиной в сфере космоса

Документ был подписан в Буэнос-Айресе 8 октября 2019 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала протокол о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанный правительствами России и Аргентины.

Документ был подписан в Буэнос-Айресе 8 октября 2019 года, он призван создать организационно-правовые основы для взаимовыгодного сотрудничества. Как отмечается в пояснительных материалах, документ был подготовлен в связи с тенденцией к расширению сотрудничества двух стран в области космической деятельности. В частности, запланирована реализация совместных проектов по установке на территории Аргентины наземных станций ГЛОНАСС, оптико-электронного комплекса для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, а также по оказанию пусковых услуг и совместному созданию космической техники.

"Протоколом предусмотрены необходимые в практическом отношении принципы и нормы, требуемые для развития российско-аргентинского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства и практического применения космических систем и технологий в мирных целях", - говорится в пояснительной записке. Они касаются, среди прочего, охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена информацией, сертификации конечного использования вывозимых охраняемых изделий и технологий и порядка должного обращения с ними на территории импортера.

Разработчики указывают, что большое значение имеет предусмотренный документом особый статус экспортируемых охраняемых изделий и технологий. Он позволит вывести технику или устройства из-под действия принудительных мер и, соответственно, любых форм и видов изъятий или исполнительного производства на территории импортирующего государства. Протокол создает иммунитет указанной категории товаров, однако понятие иммунитета в силу специфики законодательного регулирования в Аргентине в этом контексте не используется в тексте протокола по формальным причинам.