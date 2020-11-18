Войти
ТАСС

Госдума ратифицировала протокол о сотрудничестве с Аргентиной в сфере космоса

306
0
0
Argentina_Russia
Иллюстрация на тему российско-аргентинских отношений.

Документ был подписан в Буэнос-Айресе 8 октября 2019 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала протокол о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанный правительствами России и Аргентины.

Документ был подписан в Буэнос-Айресе 8 октября 2019 года, он призван создать организационно-правовые основы для взаимовыгодного сотрудничества. Как отмечается в пояснительных материалах, документ был подготовлен в связи с тенденцией к расширению сотрудничества двух стран в области космической деятельности. В частности, запланирована реализация совместных проектов по установке на территории Аргентины наземных станций ГЛОНАСС, оптико-электронного комплекса для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, а также по оказанию пусковых услуг и совместному созданию космической техники.

"Протоколом предусмотрены необходимые в практическом отношении принципы и нормы, требуемые для развития российско-аргентинского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства и практического применения космических систем и технологий в мирных целях", - говорится в пояснительной записке. Они касаются, среди прочего, охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена информацией, сертификации конечного использования вывозимых охраняемых изделий и технологий и порядка должного обращения с ними на территории импортера.

Разработчики указывают, что большое значение имеет предусмотренный документом особый статус экспортируемых охраняемых изделий и технологий. Он позволит вывести технику или устройства из-под действия принудительных мер и, соответственно, любых форм и видов изъятий или исполнительного производства на территории импортирующего государства. Протокол создает иммунитет указанной категории товаров, однако понятие иммунитета в силу специфики законодательного регулирования в Аргентине в этом контексте не используется в тексте протокола по формальным причинам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
21.02.2018
Иглы в подбрюшье США
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
13.07.2016
Александр Щетинин: Москва не заинтересована в нарушении баланса в Латинской Америке
27.05.2010
Бразилия намерена вместе с Россией поработать над истребителем 5-го поколения, заявляют в Общественной палате
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
17.04.2007
На стенде "Рособоронэкспорта" на ярмарке "Ганновер Мессе-2007" будут представлены более 200 высокотехнологичных гражданских проектов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:21
  • 1
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома