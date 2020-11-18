Дума приняла закон о присвоении воинского звания педагогическим работникам

Законопроект разрешает присваивать воинское звание в том числе педагогам военных учебных центров, проходящим службу не на воинских должностях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий присваивать воинское звание в том числе педагогам военных учебных центров, проходящим службу не на воинских должностях.

"Воинское звание за особые личные заслуги может быть присвоено только военнослужащему, занимающему именно воинскую должность педагогического работника. Военнослужащие, являющиеся педагогическими работниками и проходящие военную службу не на воинской должности, такой возможности не имеют", - пояснил глава профильного комитета по обороне Владимир Шаманов.

В связи с этим предлагается установить для этой категории военнослужащих равные возможности в присвоении воинского звания независимо от того, является ли их должность воинской или нет, добавил депутат.