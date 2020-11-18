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ТАСС

Шойгу проинспектировал испытания ракеты-носителя "Ангара"

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Испытания состоялись на универсальном стартовом комплексе космодрома Плесецк

ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 17 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал наземные испытания ракеты-носителя "Ангара". Об этом сообщили во вторник в военном ведомстве.

"Шойгу проинспектировал проведение боевыми расчетами Минобороны России испытаний ракеты-носителя "Ангара-А5" на универсальном стартовом комплексе космодрома Плесецк, куда глава военного ведомства прибыл с рабочей поездкой", - отмечается в сообщении.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк предварительно назначен на 28 ноября.

"Ангара" - ракета модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями. Предназначена для выведения космических аппаратов на все типы орбит, включая геостационарную. Пока было проведено только два запуска ракеты, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
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Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
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