Запуск спутника "Арктика-М" ожидается в феврале 2021 года

Госкорпорация договорилась с Росгидрометом проанализировать возможности того, чтобы аппараты "Арктика-М", которые будут выведены в 2021 году, "не стали одиночками", сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует запустить первый спутник "Арктика-М" в феврале 2021 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во вторник.

"[Запуск аппарата] "Арктика-М" мы планируем на февраль месяц, "Метеор" - третий квартал", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, госкорпорация договорилась с Росгидрометом проанализировать возможности того, чтобы аппараты "Арктика-М", которые будут выведены в 2021 году, "не стали одиночками".

"Сдвижка большая произошла по выведению аппаратов, в основном, коммерческих заказов. Вот сейчас мы начинаем с декабря "стрелять". Но основная нагрузка на 2021 год", - добавил Рогозин.

В середине февраля в госкорпорации рассказали ТАСС, что запуск спутника "Метеор-М" номер 2-3 перенесен на 2021 год, чтобы провести дополнительные испытания космического аппарата.