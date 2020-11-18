Последнее судно "звёздной флотилии" "Космонавт Виктор Пацаев" не будет восстановлено

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Научно-исследовательское судно (НИС) "Космонавт Виктор Пацаев" не будет восстановлено, передача его Минобороны по прежнему прорабатывается, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Дубик.

"Что касается его восстановления, это не одна сотня миллионов рублей. Этот вопрос прорабатывался, это дорогой вопрос, там до 400 млн рублей стоит восстановление корабля, но с точки зрения применения корабля - он не нужен. Так говорят специалисты, которые занимаются этими вопросами",- заявил Дубик, отвечая на вопрос депутата в Госдуме во вторник.

"В настоящее время принято решение об отказе от использования этой группировки, в том числе и последнего корабля. Сейчас используются другие технические средства. По кораблю - сложная история, проводилось много переговоров, в том числе был один из вариантов - отдать его Минобороны в качестве экспоната в филиал парка "Патриот" в Калининграде",- заявил представитель госкорпорации.

Он подчеркнул, что не обладает информацией о текущем статусе переговоров.

В 2018 году военные сообщали, что это судно будет передано министерству обороны РФ и войдет в состав Балтийского флота (БФ). Речь шла о передаче в дар.

Судно имеет водоизмещение 8950 т, длину - 121,8 м, ширину - 16,7 м. Оно построено в 1968 году на Ленинградском судостроительном заводе им. Жданова в качестве лесовоза, а в 1978 году переоборудовано в научно-исследовательское судно.

Судно выполняло задачи обеспечения связи с космическими аппаратами вне зоны радиовидимости с территории СССР. Оно работало в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.