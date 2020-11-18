Страны ОДКБ планируют проводить совместные военные учения и миротворческие операции

Коллективные силы стран ОДКБ продолжат оснащаться современным вооружением

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены проводить совместные военные учения, а в перспективе и миротворческие операции, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Договорились о продолжении практики проведения военных учений, в ходе которых будут отрабатываться новые формы и способы применения коллективных сил. Проанализировали перспективы миротворческой деятельности ОДКБ с акцентом на возможность участия сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН", - заявил Патрушев по итогам заседания Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ.

По его словам, на заседании отдельное внимание уделено вопросам информационной безопасности, военному и военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

"Констатировали, что созданные коллективные силы на сегодняшний день обладают достаточным потенциалом для решения возложенных на них задач. При этом обсудили планы их дальнейшего оснащения современными образцами вооружения и военной техники, системами управления и связи", - сказал Патрушев.

Он отметил, что секретари Совбезов стран ОДКБ также рассмотрели вопросы взаимодействия военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и военных судов по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

"Выразили мнение, что в период российского председательства в организации удалось реализовать задачи, поставленные главами государств ОДКБ на текущий год, несмотря на трудности, связанные с непростой эпидемиологической обстановкой, а также ухудшением военно-политической ситуации в мире и приграничных с зоной ответственности ОДКБ регионах", - сказал Патрушев.