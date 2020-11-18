«Одинцово» с «Панцирем» готово к службе

Уже до конца месяца российский флот получит первый МРК проекта 22800 с зенитно-ракетным артиллерийским комплексом «Панцирь-М». Вчера, 16 ноября, портал sudostroenie.info сообщил о том, что корабль «Одинцово» завершил государственные испытания.

«Успешно завершены государственные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» проекта 22800. В конце ноября будет проведена церемония приёма его в состав Военно-морского флота России. На корабле поднимут Андреевский флаг», — рассказал Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

МРК «Одинцово» Источник изображения: odintsovo.info

В октябре этого года МРК «Одинцово» проходил испытания, в ходе которых отразил авианалёт и удар крылатых ракет с помощью ЗРАК «Панцирь-М». По данным Минобороны РФ, в качестве воздушных целей использовали самолётные малогабаритные мишени М-6, поставленные истребителями Су-27 морской авиации Балтийского флота. Результаты экзамена признаны успешными, зенитный комплекс успешно поразил цели на всех расчётных дальностях.

Малый ракетный корабль «Одинцово», изначально носивший название «Шквал», — третий представитель серии 22800 «Каракурт». «Панцирь-М» на борту — главное его отличие от предшественников. В дальнейшем все МРК проекта будут строить в модификации с этим зенитным комплексом.

«Каракурты» имеют водоизмещение порядка 800 т, способны развивать скорость до 30 узлов (55,5 км/ч) и находиться в море до 15 суток, преодолев за это время до 2500 миль (4630 км). Длина корабля составляет 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м. Корабли вооружаются ракетными комплексами «Калибр», которые будут располагаться в кормовой части каждого из них. В носовой части каждого «Каракурта» будет находиться артиллерийская установка АК-176МА.

«Панцирь-М» является модификацией новейшего российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) наземного базирования «Панцирь-С» и разработан для установки на кораблях военно-морского флота.