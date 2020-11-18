Войти
Газета.ru

Назло Байдену: Трамп хотел атаковать Иран

247
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

NYT: Трамп рассматривал возможность удара по ядерному объекту в Иране

Дональд Трамп якобы планировал нанести удар по ядерному объекту в Иране, однако его отговорили от этого шага, пишут СМИ. По сведениям журналистов, действующий глава Белого дома в последние недели своего пребывания на посту будет пытаться создать препятствия для реализации предвыборного обещания Джо Байдена по ядерной сделке с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп на совещании 12 ноября выразил намерение нанести удар по подземному заводу по обогащению урана в иранском городе Натанз, пишет газета The New York Times со ссылкой на четыре источника из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.

Согласно информации журналистов, Трамп в ходе совещания в Белом доме интересовался вариантами конкретных действий в отношении упомянутого ядерного объекта Ирана в предстоящие недели. По данным издания, американский вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Марк Милли и другие отговорили президента от идеи применения силы в отношении Исламской республики.

В публикации отметили, что речь могла идти о ракетном обстреле или кибератаке.

Официальные лица, которые участвовали в заседании, покинули Белый дом в уверенности, что применение военной силы с американской стороны против Ирана теперь исключено. Они выразили мнение, что удар по заводу в Натанзе легко может стать поводом к началу масштабного конфликта на Ближнем Востоке в течение недель, которые по итогам всеобщих выборов в Соединенных Штатах 3 ноября могут стать последними для администрации республиканца. В Белом доме не ответили на запрос газеты прокомментировать публикацию.

Как указали в материале издания, хотя консультанты главы государства по вопросам безопасности считают тему с потенциальным ударом по ядерному объекту в Иране исчерпанной, сам президент все еще ищет способы атаковать иранские активы и союзников Тегерана в Ираке. В газете предполагают, что Трамп таким образом хочет испортить отношения с Ираном, чтобы его сопернику на выборах демократу Джозефу Байдену после прихода к власти было труднее выполнить предвыборное обещание и возродить ядерную сделку на условиях 2015 года.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что иранские урановые запасы в 12 раз превышают показатели, разрешенные ядерной сделкой, из которой Вашингтон вышел в 2018 году. По данным агентства Reuters, МАГАТЭ в конфиденциальном докладе констатировало, что Тегеран продолжает наращивать объемы низкообогащенного урана выше уровня, заложенного в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Согласно докладу, Исламская республика также произвела на территории подземного завода в Натанзе монтаж первого каскада модернизированных центрифуг.

СВПД был подписан в 2015 году Ираном, Германией и постоянными членами Совета Безопасности ООН - Россией, Великобританией, Китаем, США и Францией. Согласно сделке, ядерные разработки Тегерана были ограничены в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза.

Исламская республика взяла на себя обязательство в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, который не превышает 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не разрабатывать ядерное взрывное устройство. В 2018 году Вашингтон объявил о выходе из этой сделки и ввел против Ирана экономические санкции.

В начале ноября текущего года Axios со ссылкой на два источника сообщало, что американская администрация планирует ввести против Ирана множество новых санкций за время, которое осталось до конца срока пребывания действующего президента у власти.

Как отметили собеседники издания, США вместе с Израилем и странами Персидского залива собираются в предстоящие десять недель до инаугурации Джо Байдена 20 января применить к Тегерану целую серию ограничительных мер.

По данным Axios, спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Эллиот Абрамс ранее заявил в ходе закрытого мероприятия, что администрация Трампа намерена объявлять о новых санкциях каждую неделю.

По мнению источников портала, такой «поток» санкций усилит давление на Тегеран и создаст препятствия для администрации Байдена, если та захочет вернуться в ядерную сделку по Ирану.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Ирак
Иран
Китай
Россия
США
Франция
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
27.01.2020
Что показала военная тревога - 2020: итоги американо-иранского новогоднего обмена ударами (Carnegie Moscow Center, Россия)
20.11.2019
В ожидании войны в Европе Париж склоняется к капитуляции
04.12.2017
Чем чревата ядерная демагогия
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:21
  • 1
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома