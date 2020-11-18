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Российская газета

Шойгу прибыл на космодром Плесецк

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Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл во вторник с рабочей поездкой на космодром Плесецк. Здесь глава военного ведомства проследит за испытаниями комплекса "Ангара".

"Министр проинспектирует подготовку и проведение боевыми расчетами Минобороны России испытаний космического ракетного комплекса (КРК) "Ангара". Кроме того, Сергей Шойгу заслушает доклад главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина о ходе строительства и реконструкции объектов наземной инфраструктуры космодрома, а также о реализации федеральной целевой программы по созданию социальных объектов", - сообщили в Минобороны России.

В состав космического ракетного комплекса "Ангара" входят семейство ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, универсальный стартовый комплекс, технические комплексы подготовки ракет-носителей и космических головных частей, комплекс средств измерений, сбора и обработки информации, а также необходимая обеспечивающая инфраструктура. Новое семейство ракет использует экологически чистые компоненты топлива.

Пока было проведено только два запуска - оба с космодрома Плесецк. Легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре того же года. В декабре 2014 года с помощью ракеты "Ангара-А5" было осуществлено выведение макета спутника массой более 2 тонн на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). Как рассказывал главный конструктор КРК "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит также вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку (макет космического аппарата) массой 2,4 тонны.

Ранее сообщалось, что второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк предварительно назначен на 28 ноября в 8.22 мск. Сегодня ракету-носитель тяжелого класса должны вывезти на стартовый комплекс космодрома для подготовки к пуску. По данным РИА Новости, первый вывоз "Ангары" на стартовый комплекс необходим для тестовой заправки. После этого топливо с ракеты сольют и ее транспортируют для заправки разгонного блока "Бриз-М". Затем она будет снова доставлена на стартовый комплекс.

Справка "РГ"

"Ангара-5" - первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР. При производстве ракет семейства "Ангара" применяется исключительно отечественная элементная база. В качестве топлива используются экологически безопасные компоненты топлива: керосин и жидкий кислород. Ввод КРК "Ангара" в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит независимый гарантированный доступ в космос.


Иван Петров

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
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Плесецк
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