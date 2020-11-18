Войти
ЦАМТО

МНО Греции запросило покупку 18-24 истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

314
0
0
Американский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II.
Источник изображения: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham

ЦАМТО, 17 ноября. МНО Греции направило в Вашингтон официальное "письмо-запрос" (LoR) в отношении приобретения 18-24 новых или бывших в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Как сообщает ресурс Protothema.gr, в письме, подписанном генеральным директором по вооружениям и инвестициям Теодоросом Лагиосом, говорится, что "из-за внутренних финансовых договоренностей и других правил в рамках бюджета ЕС очень важно, чтобы первые F-35 были поставлены в 2021 году. Со своей стороны, греческое руководство обещает сделать все возможное для реализации этой амбициозной программы". К настоящему моменту МО Греции уже получило данные о наличии и ценах на истребители F-35, имеющиеся в США для продажи (прим. ЦАМТО: ранее сообщалось о стоимости 85 млн. долл. за ед.).

Срочным приобретением эскадрильи из 18-24 истребителей пятого поколения F-35, наряду с покупкой 18 французских "Рафаль", греческое правительство стремится достичь паритета в балансе сил с Турцией, поскольку закупленные Анкарой российские ЗРС С-400 создают проблемы для греческих ВВС в Эгейском море.

Ожидается, что французские истребители "Рафаль" (6 новых и 12 бывших в эксплуатации) начнут поставляться в ВВС Греции с начала 2021 года с интервалом по одному самолету в месяц.

Как уже сообщал ЦАМТО, Военно-воздушные силы Греции рассматривали возможность приобретения новых самолетов в течение многих лет. Ими планируется заменить устаревшие модификации F-16 и F-4, которые все еще эксплуатируются.

По мнению экспертов, приобретение F-35 было бы идеальным дополнением к модернизации имеющихся истребителей F-16 к версии "Вайпер", которая уже ведется и, как ожидается, будет завершена в 2023-2024 гг. Недавно также были подтверждены планы по модернизации "Мираж-2000" французского производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
США
Турция
Франция
Продукция
F-16
F-35
F-4
Mirage-2000
Rafale
С-400 Триумф
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
28.02.2019
Ребрендинг для "Гадюки": самый популярный истребитель современности обновили
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
07.02.2012
Болгария: времена меняются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:21
  • 1
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома