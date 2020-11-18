МНО Греции запросило покупку 18-24 истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 17 ноября. МНО Греции направило в Вашингтон официальное "письмо-запрос" (LoR) в отношении приобретения 18-24 новых или бывших в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Как сообщает ресурс Protothema.gr, в письме, подписанном генеральным директором по вооружениям и инвестициям Теодоросом Лагиосом, говорится, что "из-за внутренних финансовых договоренностей и других правил в рамках бюджета ЕС очень важно, чтобы первые F-35 были поставлены в 2021 году. Со своей стороны, греческое руководство обещает сделать все возможное для реализации этой амбициозной программы". К настоящему моменту МО Греции уже получило данные о наличии и ценах на истребители F-35, имеющиеся в США для продажи (прим. ЦАМТО: ранее сообщалось о стоимости 85 млн. долл. за ед.).

Срочным приобретением эскадрильи из 18-24 истребителей пятого поколения F-35, наряду с покупкой 18 французских "Рафаль", греческое правительство стремится достичь паритета в балансе сил с Турцией, поскольку закупленные Анкарой российские ЗРС С-400 создают проблемы для греческих ВВС в Эгейском море.

Ожидается, что французские истребители "Рафаль" (6 новых и 12 бывших в эксплуатации) начнут поставляться в ВВС Греции с начала 2021 года с интервалом по одному самолету в месяц.

Как уже сообщал ЦАМТО, Военно-воздушные силы Греции рассматривали возможность приобретения новых самолетов в течение многих лет. Ими планируется заменить устаревшие модификации F-16 и F-4, которые все еще эксплуатируются.

По мнению экспертов, приобретение F-35 было бы идеальным дополнением к модернизации имеющихся истребителей F-16 к версии "Вайпер", которая уже ведется и, как ожидается, будет завершена в 2023-2024 гг. Недавно также были подтверждены планы по модернизации "Мираж-2000" французского производства.