США назвали дату вывода войск из Афганистана и Ирака

Пентагон выведет войска из Ирака и Афганистана 15 января 2021-го. СМИ: Трамп может дать приказ в ближайшие дни. Военным предписано готовиться к сокращению контингента. Спешку объясняют тем, что Трамп покинет Белый дом уже 20 января. В Афганистане находится 4,5 тыс. военных США, в Ираке — 3 тыс.

Пентагон выведет войска из Ирака и Афганистана 15 января 2021-го. СМИ: Трамп может дать приказ в ближайшие дни. Военным предписано готовиться к сокращению контингента. Спешку объясняют тем, что Трамп покинет Белый дом уже 20 января. В Афганистане находится 4,5 тыс. военных США, в Ираке — 3 тыс.