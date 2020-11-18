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Известия.ru

США назвали дату вывода войск из Афганистана и Ирака

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Пентагон выведет войска из Ирака и Афганистана 15 января 2021-го. СМИ: Трамп может дать приказ в ближайшие дни. Военным предписано готовиться к сокращению контингента. Спешку объясняют тем, что Трамп покинет Белый дом уже 20 января. В Афганистане находится 4,5 тыс. военных США, в Ираке — 3 тыс.

Пентагон выведет войска из Ирака и Афганистана 15 января 2021-го. СМИ: Трамп может дать приказ в ближайшие дни. Военным предписано готовиться к сокращению контингента. Спешку объясняют тем, что Трамп покинет Белый дом уже 20 января. В Афганистане находится 4,5 тыс. военных США, в Ираке — 3 тыс.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
США
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