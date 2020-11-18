Шойгу будет наблюдать за полетом «Ангары»

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк, где он проследит за испытаниями комплекса «Ангара», сообщили в Минобороны РФ.

Он проинспектирует подготовку и проведение боевыми расчетами Минобороны России испытаний космического ракетного комплекса «Ангара».

Шойгу заслушает доклад главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина о ходе строительства и реконструкции объектов наземной инфраструктуры космодрома, а также реализации федеральной целевой программы по созданию социальных объектов.

В состав КРК «Ангара» входят семейство ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, универсальный стартовый комплекс, технические комплексы подготовки ракет-носителей и космических головных частей, комплекс средств измерений, сбора и обработки информации, а также обеспечивающая инфраструктура.