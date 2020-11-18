Ракету "Союз-2" с несколькими спутниками запустят 24 ноября с Плесецка

Пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и юстировочным космическим аппаратом "Блиц-М" с космодрома Плесецк.

Боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс

ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 17 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил подготовку к пуску ракеты-носителя "Союз-2" с блоком космических аппаратов, который состоится 24 ноября. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Как доложил министру главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин, "пуск ракеты-носителя "Союз-2" с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября, в настоящее время боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС о запланированном на 24 ноября запуске с Плесецка трех спутников связи "Гонец-М". "Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

В Минобороны уточнили, что монтажно-испытательный корпус предназначен для приема, хранения, проведения регламентных работ, подготовки к пуску ракет-носителей среднего и легкого класса "Союз-2".

Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-2" позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты различных высот. Первый пуск ракеты данного типа с космодрома Плесецк состоялся в ноябре 2004 года.