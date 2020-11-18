Войти
ТАСС

Ракету "Союз-2" с несколькими спутниками запустят 24 ноября с Плесецка

313
0
+1
Пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и юстировочным космическим аппаратом "Блиц-М" с космодрома
Пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и юстировочным космическим аппаратом "Блиц-М" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс

ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 17 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил подготовку к пуску ракеты-носителя "Союз-2" с блоком космических аппаратов, который состоится 24 ноября. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Как доложил министру главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин, "пуск ракеты-носителя "Союз-2" с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября, в настоящее время боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС о запланированном на 24 ноября запуске с Плесецка трех спутников связи "Гонец-М". "Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

В Минобороны уточнили, что монтажно-испытательный корпус предназначен для приема, хранения, проведения регламентных работ, подготовки к пуску ракет-носителей среднего и легкого класса "Союз-2".

Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-2" позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты различных высот. Первый пуск ракеты данного типа с космодрома Плесецк состоялся в ноябре 2004 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
29.09.2020
Минобороны России запустило спутники в интересах США
25.12.2019
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
23.07.2015
Плесецк играет важную роль в развитии отечественной ракетно-космической отрасли, сказал Шойгу на церемонии награждения космодрома
28.08.2014
Замещение перешло на «Рокот»
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:21
  • 1
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома