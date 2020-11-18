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Российская газета

Ужасающее оружие: NI оценил новую огнеметную систему ТОС-2

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Источник изображения: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Издание The National Interest впечатлила новая огнеметная система "Тосочка".

The National Interest опубликовал статью под заголовком "Это новое ужасающее оружие Россия может использовать для уничтожения американских танков". Речь в ней идет о тяжелой огнеметной системе ТОС-2 "Тосочка", которая в настоящее время проходит опытную эксплуатацию.

"В то время как многие страны, в том числе США, прекратили использование огнеметов, Москва удвоила свои усилия по применению огня на современном поле боя. Вместо ранцево-сопловых систем, служивших пехоте на протяжении обеих мировых войн, Россия разработала ТОС-1A "Солнцепек" - платформу залпового огня, установленную на шасси танка Т-72 для запуска термобарических ракет", - напоминает автор Питер Сучиу о предшественнике ТОС-2.

Он напомнил, что возможности "Тосочки" продемонстрировали на учениях "Кавказ-2020" в сентябре. Она уничтожила цели, имитирующие бронетранспортеры, неуправляемыми ракетами с термобарическими боевыми частями.

Система ТОС-2 в отличие от своих предшественников ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А базируется на колесном шасси грузовика "Урал" с повышенной грузоподъемностью и проходимостью. "Это придает ей вид известной реактивной системы залпового огня БМ-13, разработанной во время Второй мировой войны и получившей прозвище "Катюша", также известной немцами как "Сталинский орган"", - отмечает обозреватель.

По его мнению, ТОС-2 может стать ее версией 21 века. Комплекс имеет увеличенную дальность запуска, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того тяжелый огнемет оборудован краном и поэтому не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Также "Тосочка" оснащена системой радиоэлектронной борьбы против высокоточного оружия. И хотя она менее бронирована, чем предшественники, она может обрушить на врага огненный дождь.


Олег Корякин

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