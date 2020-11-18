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ТАСС

Экипаж Crew Dragon отправился на МКС с Малышом Йодой

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Источник изображения: © NASA TV via AP

Как пишет The Verge, плюшевая игрушка стала индикатором невесомости

Экипаж миссии Crew-1 взял с собой на Международную космическую станцию (МКС) игрушечного Малыша Йоду - персонажа сериала "Мандалорец". На это обратило внимание издание The Verge.

Эту плюшевую игрушку можно увидеть на кадрах из Crew Dragon во время полета. Помимо этого, NASA показало запись, на которой видно, что член экипажа корабля Соити Ногути перешел на МКС с Малышом Йодой.


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Как указывает The Verge, игрушка выполняла роль индикатора невесомости (zero-g indicator). Роль такого объекта - наглядно показать, что корабль оказался в невесомости. В мае в качестве такого объекта астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, выполнившие первый пилотируемый полет на Crew Dragon, использовали плюшевого динозавра.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX в понедельник осуществил стыковку с МКС. В состав экипажа миссии Crew-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Из них трое имеют опыт космических полетов: японец Ногути дважды летал в космос, американцы Хопкинс и Уокер - по одному разу. Для астронавта Гловера нынешний полет на орбиту является первым.

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