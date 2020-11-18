США попробуют сбить МБР новой ракетой

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) совместно с ВМС впервые в истории проведут испытания американской противоракеты SM-3 Block IIA по цели типа "Межконтинентальная баллистическая ракета" (МБР).

Как сообщается в блоге Dambiev, пуск состоится в период с 17 по 19 ноября в рамках испытательной миссии FTM-44. Ракета-имитатор МБР будет запущена с полигона Рейгана на атолле Кваджалейн в Тихом океане (Маршалловы острова). Ее должна будет перехватить противоракета SM-3 Block IIA, в качестве ее носителя выступит эсминец USS John Finn (DDG-113), который будет располагаться у берегов Калифорнии.

Ранее американский портал USNI сообщал, что изначально летные испытания FTM-44 были запланированы на май, но их пришлось перенести из-за пандемии COVID-19. По словам директора MDA вице-адмирала Джона Хилла, эсминец John Finn, базирующийся в Сан-Диего, будет маневрировать и запустит SM-3 Block IIA за пределами ее "проектного пространства", чтобы выйти на трассу МБР.

Алексей Иванов