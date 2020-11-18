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Российская газета

Самое страшное оружие Африки: MW оценил стрельбы "Искандера" в Алжире

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Источник изображения: rg.ru

Армия Алжира впервые продемонстрировала свое последнее приобретение, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Видео с пуском баллистической ракеты появилось в Сети.

"Искандер" считается самой мощной в мире тактической баллистической ракетой, пишет MilitaryWatch. Экспортировался он только в Алжир и Армению - при этом обе Кореи, Северная и Южная, представили на рынке схожие комплексы, сильно выигравшие от передачи российских технологий.

Ракета "Искандера" имеет дальность полета 500 километров, военные ценят ее за высокие скорость и точность, маневренность и непредсказуемую траекторию, делающую невозможной перехват.

Предъявление комплекса алжирскими военными последовало за боевыми столкновениями между армией Марокко с повстанцами - причем кадры пуска ракеты транслировало национальное телевидение. "Искандер" - самое современное и сложное оружие своего класса в Африке. ОТРК также является одной из высококлассных систем вооружений, приобретенных страной у России в последнее время. Это также дальние зенитные системы С-400 "Триумф", несколько сотен танков Т-90, комплексы ПВО "Панцирь" и подводные лодки улучшенного проекта "Варшавянка". Обновлением своего арсенала Алжир занялся после нападения НАТО на соседнюю Ливию.


Антон Валагин

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Страны
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Армения
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Польша
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Искандер
С-400 Триумф
Т-90 "Владимир"
Проекты
877 Палтус
NATO
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