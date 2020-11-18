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Российская газета

Первый корабль с морским "Панцирем" передадут ВМФ России в ноябре

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Источник изображения: ВМФ РФ

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово", который первым оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", передадут Военно-морскому флоту в ноябре. Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов уже утвердил приемный акт в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе ВМФ России, испытания морского "Панциря-М" прошли успешно. В последней декаде ноября малый ракетный корабль официально примут на вооружение Военно-морского флота и поднимут на нем Андреевский флаг.

"РГ" уже писала о том, что экипаж "Одинцово" прошел комплексную подготовку в объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Основной упор делали на освоение новых бортовых систем вооружения.

"Одинцово" - третий малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт". Кроме "Панциря-М", он оснащен пусковыми установками крылатых ракет "Калибр" и артиллерийской установкой калибра 76 миллиметров. Будет служить на Балтийском флоте.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
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