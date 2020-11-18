Шойгу приехал на Плесецк, где пройдут испытания "Ангары"

Космодром Плесецк (Архангельская обл.) 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк, проследит за испытаниями комплекса "Ангара", сообщили в военном ведомстве.

"Министр проинспектирует подготовку и проведение боевыми расчетами Минобороны России испытаний космического ракетного комплекса (КРК) "Ангара", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Там отметили, что Шойгу заслушает доклад главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина о ходе строительства и реконструкции объектов наземной инфраструктуры космодрома, а также реализации федеральной целевой программы по созданию социальных объектов.

В состав КРК "Ангара" входят семейство ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, универсальный стартовый комплекс, технические комплексы подготовки ракет-носителей и космических головных частей, комплекс средств измерений, сбора и обработки информации, а также обеспечивающая инфраструктура.