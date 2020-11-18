Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Crew Dragon с экипажем успешно пристыковался к МКС. Проводится проверка герметичности стыковочного узла. Корабль доставил на станцию астронавтов из США и Японии. SpaceX впервые отправила в космос сразу четырех человек. Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев.

Crew Dragon с экипажем успешно пристыковался к МКС. Проводится проверка герметичности стыковочного узла. Корабль доставил на станцию астронавтов из США и Японии. SpaceX впервые отправила в космос сразу четырех человек. Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев.