Войти
Известия.ru

Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

244
0
0

Crew Dragon с экипажем успешно пристыковался к МКС. Проводится проверка герметичности стыковочного узла. Корабль доставил на станцию астронавтов из США и Японии. SpaceX впервые отправила в космос сразу четырех человек. Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев.

Crew Dragon с экипажем успешно пристыковался к МКС. Проводится проверка герметичности стыковочного узла. Корабль доставил на станцию астронавтов из США и Японии. SpaceX впервые отправила в космос сразу четырех человек. Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
SpaceX
Проекты
МКС
Похожие новости
03.04.2018
SpaceX доставит на МКС приборы для изучения бурь на Земле и патогенов на борту станции
10.05.2016
Ступень Falcon 9 вновь успешно приземлилась
20.08.2015
Япония в пятый раз запустила к МКС грузовик HTV
07.08.2015
NASA заплатит Роскосмосу еще $490 млн за доставку астронавтов на МКС
14.04.2014
Русский космос
09.10.2012
Частный случай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома
  • 18.11 01:23
  • 3
Литва покупает «Чёрных ястребов»