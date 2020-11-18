США и Францию беспокоит Турция: Россию просят прояснить роль Анкары в Карабахе

США и Франция испытывают беспокойство по поводу участия Турции в соглашении по Карабаху

США и Франция попросили Россию пояснить роль Турции в договоренностях по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в Госдепе. Ранее Москва уже говорила, что Анкара участвует в урегулировании конфликта в рамках российско-турецкого мониторингового центра.

Вашингтон и Париж хотят, чтобы Россия уточнила условия полного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, а также роль Турции в договоренностях, заявили представители Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму их выступления на брифинге для журналистов распространило американское внешнеполитическое ведомство.

Спикерам от Госдепа был задан вопрос, какие темы поднимались на переговорах госсекретаря Майкла Помпео и главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана в Париже.

"Они много говорили о Нагорном Карабахе. Как два сопредседателя [Минской группы ОБСЕ], они [Франция] разделяют то же мнение, что и мы, - мы по-прежнему привержены нашей роли сопредседателей в [мирном] процессе Минской группы", - отметили американские дипломаты.

Главы внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Франции признали предпринятые Россией действия, которые привели к режиму прекращения огня, сохраняющемуся уже около недели.

Вместе с тем руководители Госдепа и МИД Франции подчеркнули, что все еще сохраняется большое количество вопросов, которые требуют ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции, чтобы получить больше информации по ситуации.

"[Помпео и Ле Дриан] отметили, что Россия пригласила сопредседателей в Москву для [внесения] большей ясности, и, как вы, вероятно, видели по новостям, между сопредседателями состоялись телефонные переговоры", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

По информации американских дипломатов, Ле Дриан рассказал Помпео о своей беседе с главой российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг Турции. "Мы испытываем некоторую обеспокоенность, у нас имеются разногласия с Турцией по всему региону Восточного Средиземноморья, Ливии, Сирии и другим областям", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как заявил Помпео в интервью, опубликованном на сайте газеты Le Figaro, Минская группа должна послужить рамками для действий по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Он особо отметил обеспокоенность Соединенных Штатов ростом военного потенциала Турции.

Говоря о роли Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в указе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военнослужащих в Азербайджан речь идет об обеспечении работы совместного мониторингового центра Турции и РФ.

«Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики», - добавил Песков, комментируя соответствующий указ турецкого главы, внесенный ранее на рассмотрение в парламент республики. К тому же, подчеркнул Песков, этот указ - внутреннее дело Турции.

Договоренности по созданию на территории Азербайджана совместного мониторингового центра, по его словам, - это продукт двусторонней российско-турецкой договоренности.

Так он оценил информацию, опубликованную в агентстве Anadolu, о том, что в турецкий парламент внесли проект указа об отправке военных в Азербайджан.

Согласно тексту этого документа, отправка военных в страну предусмотрена просьбой Азербайджана и соглашением с Россией о создании совместного центра по мониторингу за соблюдением мира в зоне конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

«В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости - гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ», - подчеркивается в документе, текст которого приводит агентство.

В указе отметили, что отправка военных из Турции в Азербайджан согласована с турецкими национальными интересами.

Лидия Мисник