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ЦАМТО

Главком ВМФ утвердил приемный акт МРК проекта 22800 "Одинцово"

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МРК «Одинцово»
МРК «Одинцово».
Источник изображения: iz.ru

ЦАМТО, 17 ноября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении госиспытаний первого в ВМФ надводного корабля, оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", – МРК проекта 22800 "Одинцово".

Утверждение приемного акта состоялось в Адмиралтействе. Корабль готов к церемонии подъема на нем Андреевского флага.

"Испытания морского варианта комплекса завершены. Экипаж корабля и судостроители обеспечили успешное проведение ходовых и государственных испытаний МРК "Одинцово. В последней декаде ноября будет проведена торжественная церемония приема МРК "Одинцово" в состав ВМФ и на нем будет поднят Андреевский флаг", – сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов после утверждения приемного акта корабля, которое состоялось в Адмиралтействе.

По словам Н.Евменова "приемный акт утвержден, экипаж малого ракетного корабля и корабелы судостроительного завода "Пелла" приступили к подготовке корабля к подъему на нем Андреевского флага и приему в состав Военно-морского флота".

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК
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