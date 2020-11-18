Главком ВМФ утвердил приемный акт МРК проекта 22800 "Одинцово"

ЦАМТО, 17 ноября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении госиспытаний первого в ВМФ надводного корабля, оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", – МРК проекта 22800 "Одинцово".

Утверждение приемного акта состоялось в Адмиралтействе. Корабль готов к церемонии подъема на нем Андреевского флага.

"Испытания морского варианта комплекса завершены. Экипаж корабля и судостроители обеспечили успешное проведение ходовых и государственных испытаний МРК "Одинцово. В последней декаде ноября будет проведена торжественная церемония приема МРК "Одинцово" в состав ВМФ и на нем будет поднят Андреевский флаг", – сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов после утверждения приемного акта корабля, которое состоялось в Адмиралтействе.

По словам Н.Евменова "приемный акт утвержден, экипаж малого ракетного корабля и корабелы судостроительного завода "Пелла" приступили к подготовке корабля к подъему на нем Андреевского флага и приему в состав Военно-морского флота".

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.