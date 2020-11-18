Военнослужащие ПДСС ТОФ отработали обеспечение безопасного выхода АПЛ из пункта базирования

ЦАМТО, 17 ноября. На Камчатке, в базе подводных сил Тихоокеанского флота, проведена тренировка по противодиверсионной обороне, в ходе которой отработано обеспечение безопасного выхода атомной подводной лодки из пункта базирования.

В ходе плановой тренировки военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели комплекс практических действий, направленный на обеспечение безопасного отхода субмарины от пирса, и ее сопровождение при прохождении узкости и прибрежных мелководных районов. Для выполнения поставленных задач были привлечены противодиверсионные катера и быстроходные лодки.

Кроме того, специалистами ПДСС проведено обследование акватории бухты Крашенинникова на предмет возможных тайников и закладок разведывательно-диверсионных групп условного противника, выполнены учебные стрельбы из специального подводного оружия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.