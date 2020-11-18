На верфи Navantia спущен на воду второй корвет класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 17 ноября. Испанская компания Navantia 14 ноября объявила о состоявшейся на верфи в Сан-Фернандо церемонии спуска на воду второго из пяти корветов, заказанных для ВМС Саудовской Аравии.

Церемония состоялась в присутствии командующего ВМС Саудовской Аравии вице-адмирала Фахада бин Абдаллы Аль-Гофайли.

В составе ВМС Саудовской Аравии корабль будет носить наименование (830) "Эль-Дирийя" (Al Diriyah).

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на постройку в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Постройка корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынке Саудовской Аравии. При поддержке Navantia компания SAMI намерена разработать национальную систему боевого управления под обозначением Hazem.

Большая часть работ по строительству кораблей будет выполнена в Испании. Резка стали для первого из пяти корветов, "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года, закладка киля состоялась 1 октября 2019 года. Передача корабля заказчику запланирована на октябрь 2021 года.

15 июля 2020 года на предприятии в Сан-Фернандо состоялась церемония резки первой стали для постройки пятого корвета. После завершения строительства этот корабль получит наименование "Унайза" (Unayzah). По заявлению подрядчика, в настоящее время постройка заказанных кораблей продолжается в соответствии с графиком, несмотря на протоколы безопасности, связанные с пандемией COVID-19. Последний корвет должен быть передан заказчику в 2024 году. В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где, в частности, будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого судна. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Длина корвета класса "Эль-Джубайль" составляет 104 м, максимальная ширина – 14 м, максимальная скорость – 27 узлов, автономность – 21 сутки. На борту могут быть размещены 102 человека (экипаж и дополнительный персонал). В состав вооружения корабля войдут 76/62-мм артиллерийская установка Super Rapid производства Leonardo, 35-мм ЗАК "Миллениум" компании Rheinmetall, ВПУ с ЗУР, а также другие системы.

Помимо СБУ CATIZ, корветы получат разработанные Navantia интегрированную систему связи HERMESYS, систему управления огнем DORNA, интегрированную систему управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированную систему внешней и внутренней связи NAVCOMS / HERMESYS, интегрированный мостик MINERVA, двигатели и коробки передач.