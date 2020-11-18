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Российская газета

В Новороссийск впервые прибыл отряд военных кораблей Египта

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Источник изображения: Владимир Аносов/РГ

В Новороссийск впервые прибыл отряд кораблей Военно-морских сил Египта для участия в российско-египетских учениях "Мост дружбы-2020". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

В состав гостей вошли фрегат "Александрия", корвет "Эль-Фатех" и ракетный катер "М. Фахми". Руководитель учения с египетской стороны и глава делегации - начальник операционного отдела ВМС Египта контр-адмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи.

После прибытия стороны посетили командира Новороссийской военно-морской базы контр-адмирала Виктора Кочемазова, а также главу администрации Новороссийска.

Также участники возложили цветы к мемориалу на Аллее Героев, почтив память воинов, погибших в Великую Отечественную войну.

Напомним, российско-египетские учения "Мост дружбы-2020" пройдут с 17 по 24 ноября в Новороссийске и морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота.


Ирина Белова (Краснодарский край)

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Страны
Египет
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ
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