В Новороссийск впервые прибыл отряд военных кораблей Египта

В Новороссийск впервые прибыл отряд кораблей Военно-морских сил Египта для участия в российско-египетских учениях "Мост дружбы-2020". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

В состав гостей вошли фрегат "Александрия", корвет "Эль-Фатех" и ракетный катер "М. Фахми". Руководитель учения с египетской стороны и глава делегации - начальник операционного отдела ВМС Египта контр-адмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи.

После прибытия стороны посетили командира Новороссийской военно-морской базы контр-адмирала Виктора Кочемазова, а также главу администрации Новороссийска.

Также участники возложили цветы к мемориалу на Аллее Героев, почтив память воинов, погибших в Великую Отечественную войну.

Напомним, российско-египетские учения "Мост дружбы-2020" пройдут с 17 по 24 ноября в Новороссийске и морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота.

Ирина Белова (Краснодарский край)