Названа возможная причина срыва миссии ракеты Vega

Авария европейской ракеты-носителя Vega могла произойти в результате отказа украинского двигателя РД-843, установленного на ней. Об этом 17 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«На четвертой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства. Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega», — рассказали агентству.

Ранее, во вторник, сообщалось, что ракета-носитель Vega с двумя спутниками на борту отклонилась от траектории полета и не завершила миссию. Инцидент произошел через восемь минут после запуска.

Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Она должна была вывести на орбиту два спутника: SEOSAT-Ingenio — по заказу Европейского космического агентства (ЕSA) и Испанского центра развития промышленных технологий (CDTI) и TARANIS — по заказу Национального центра космических исследований Франции (CNES).