Войти
Известия.ru

Названа возможная причина срыва миссии ракеты Vega

309
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Rocket Lab

Авария европейской ракеты-носителя Vega могла произойти в результате отказа украинского двигателя РД-843, установленного на ней. Об этом 17 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«На четвертой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства. Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega», — рассказали агентству.

Ранее, во вторник, сообщалось, что ракета-носитель Vega с двумя спутниками на борту отклонилась от траектории полета и не завершила миссию. Инцидент произошел через восемь минут после запуска.

Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Она должна была вывести на орбиту два спутника: SEOSAT-Ingenio — по заказу Европейского космического агентства (ЕSA) и Испанского центра развития промышленных технологий (CDTI) и TARANIS — по заказу Национального центра космических исследований Франции (CNES).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Испания
Украина
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Похожие новости
27.09.2012
В Украине приступили к подготовке серийного производства двигателя для новой европейской РН Vega
11.01.2007
Россия и Европа строят новые ракеты-носители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома
  • 18.11 01:23
  • 3
Литва покупает «Чёрных ястребов»