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Украинский двигатель загубил пару европейских спутников

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Источник изображения: vpk-news.ru

Из-за неполадки в работе двигателя легкая ракета-носитель Vega Европейского космического агентства после старта не смогла вывести на орбиту испанский и французский спутники SEOSat-Ingenio и Taranis, сообщила компания-оператор Arianespace.

К сожалению, мы вынуждены сообщить, что миссия потеряна, сказал исполнительный директор Arianespace Стефан Израэль.

«По данным телеметрии, ракета Vega отклонилась от своей запланированной траектории сразу после начала работы ее верхней (четвертой) ступени AVUM», - отметил он.

Эта ступень была оснащена двигателем украинского производства РД-843.

Запуск ракеты с двумя космическими аппаратами на солнечно-синхронную орбиту был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Испанский космический аппарат SEOSat-Ingenio являлся спутником дистанционного зондирования Земли. Французский спутник Taranis был предназначен для метеорологических исследований, говорит Интерфакс.

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Страны
Гвиана
Испания
Украина
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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