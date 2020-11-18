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Газета.ru

Миссия провалилась: европейцы потеряли сразу два спутника

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Источник изображения: gazeta.ru

Названа причина аварии европейской ракеты Vega

Запуск европейской ракеты Vega с двумя спутниками закончился провалом. Спустя два часа после старта в корпорации Arianespace признали, что причиной аварии стала четвертая ступень ракеты.

Запуск ракеты Vega, стартовавшей во вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане, закончился неудачей и потерей сразу двух спутников - испанского и французского.

По сообщениям СМИ, старт четырехступенчатой ракеты состоялся в 4.52 и первые минуты полета прошли гладко, однако на восьмой минуте что-то пошло не так.

О полной потере миссии в корпорации Arianespace сообщили только спустя два часа после запуска.

«Сейчас мы можем подтвердить, что миссия потеряна», - заявил во время трансляции директор Arianespace Стефан Исраэль. Как стало известно позднее, сразу после запуска четвертой ступени ракеты (Avum) носитель отклонился от траектории, после чего связь с ним была утеряна и больше не восстановилась.

«Спустя восемь минут после старта, и сразу после включения двигателя четвертой ступени мы наблюдали сдвиг траектории, - сказал Исраэль. - Это означает, что скорость отклонилась от номинальной».

В корпорации не стали оглашать другие детали аварии, добавив, что дополнительная информация будет оглашена 17 ноября в ходе специального брифинга.

Avum - четвертая жидкостная ступень ракеты, топливом в которой служит несимметричный диметилгидразин, окислителем - азотный тетраоксид. Ступень служит для довыведения полезной нагрузки на высокие орбиты и совершения там дополнительных меневров.

Маршевый двигатель РД-843 ускорителя разработан украинским КБ «Южное» и изготовлен на ПО «Южмаш».

В ходе этого запуска ускоритель в течение 1.45 минут должен был совершить пять маневров для выведения двух спутников.

В настоящее время инженеры корпорации Arianespace выясняют причины потери ракеты и двух спутников. Это испанский аппарат дистанционного зондирования Земли SEOSAT-Ingenio, первый испанский аппарат ДЗЗ для Европейского космического агентства. На его борту высокочувствительная камера, способная производить съемку земной поверхности с разрешением 2,5 метра.

Спутник планировалось вывести на солнечно-синхронную орбиту с наклонением 98 градусов и высотой 670 километров.

Второй - научный спутник TARANIS французского космического агентства CNES, спроектированный для изучения электрических явлений в верхних слоях атмосферы Земли - так называемых спрайтов, эльфов и гамма-вспышек. Аппарат планировалось вывести также на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

Эксперты отмечают, что неудачный пуск стал второй аварией европейской ракеты Vega за последние два года.

В июле 2019 года старт ракеты Vega потерпел неудачу при запуске спутника в интересах Объединенных арабских Эмиратов. Последующее расследование показало, что причиной аварии стала неисправность в двигателе ускорителя.

Перерыв в запусках этой ракеты продлился до 2 сентября 2020 года, когда с помощью носителя были запущены сразу 53 небольших аппарата в интересах 21 различного заказчика. Эта миссия была признана полностью успешной.

Таким образом ракеты Vega к настоящему моменту имеет статистику из 15 успешных и двух аварийных запусков, отмечают эксперты.

«Я хотел бы выразить глубочайшие извинения заказчикам этой миссии, - заявил Исраэль по итогам неудачного пуска. - Arianespace приносит свои извинения, и теперь нам надо анализировать и понять произошедшее».


Павел Котляр

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Гвиана
Испания
ОАЭ
Украина
Франция
Компании
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