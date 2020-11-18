"Алмаз-Антей" представит на выставке "Транспорт России" разработки в области аэронавигации

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международной выставке "Транспорт России", которая пройдёт в Москве с 18 по 20 ноября.

"Посетителям выставки будут представлены основные работы, проделанные концерном по техническому оснащению и модернизации объектов, осуществляющих контроль воздушного движения в России", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, распространённом во вторник.

В частности, это результаты работы специалистов холдинга в рамках реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года по реконструкции и техническому перевооружению укрупнённых центров организации воздушного движения (ОрВД), по реконструкции и техническому перевооружению комплексов средств управления воздушным движением, радиотехническому обеспечению полётов и электросвязи аэропортов.

Также будут представлены итоги модернизации объектов системы ОрВД Крыма и Севастополя, результаты участия концерна в строительстве укрупнённых центров Единой системы ОрВД РФ, развёрнутое представление строительства Якутского укрупнённого центра с установленным комплексом средств автоматизации управления воздушным движением "Топаз".

Заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий отмечает, что участие в выставке "Транспорт России", "прежде всего, направлено на укрепление позиций концерна как ведущего разработчика и производителя аэронавигационного оборудования". "А также - системного интегратора по выполнению комплексных проектов по организации воздушного движения", - сказал Савицкий, которого цитирует пресс-служба.

"Замглавы холдинга отметил, что в рамках мероприятия представители концерна предоставят потенциальным заказчикам полную информацию о возможностях холдинга по разработке и производству высокотехнологичной аэронавигационной продукции и реализации проектов в сфере модернизации аэронавигационных систем "под ключ"", - говорится в сообщении.

Соэкспонентом концерна на "Транспорте России" выступит ПАО "НПО "Алмаз" (входит в "Алмаз-Антей").

"НПО "Алмаз", в частности, продемонстрирует макеты аэродромного радиолокационного комплекса "РЛК-10РА" и радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БЛА ROSC-1.

"В рамках выставки представители концерна планируют провести ряд деловых встреч и переговоров с представителями профильных министерств и ведомств. Кроме того, специалисты холдинга примут участие в ряде тематических треков и панельных дискуссий в рамках деловой программы мероприятия", - информирует пресс-служба.