На Украине уволили главу Государственного космического агентства

О причинах такого решения не сообщается

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины уволило с должности председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба кабинета министров.

"Уволить Усова Владимира Владимировича с должности главы Государственного космического агентства Украины в соответствии с ч. 1 ст. 87 закона "О государственной службе", - говорится в документе.

О причинах увольнения не сообщается. Статья, по которой его освободили от должности, предусматривает, что субъект назначения может уволить госслужащего по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения. Усов проработал в должности главы ГКАУ с января 2020 года.

Другим распоряжением правительство назначило исполняющим обязанности главы агентства заместителя председателя ГКАУ Михаила Льва.