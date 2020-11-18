Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал в интервью обозревателю «Интерфакса» Павлу Коряшкину, зачем ОСК переводит две трети сотрудников в Санкт-Петербург и как на этот процесс повлиял коронавирус.

- Алексей Львович, когда планируется завершить переезд офиса ОСК в Санкт-Петербург?

- Предполагается завершить переезд в апреле 2021 года. Безусловно, если масштаб новых ограничений из-за пандемии коронавируса не внесет коррективы

- Сколько процентов сотрудников ОСК будут работать в Петербурге?

- Порядка двух третей всего состава АО «ОСК».

- Сильно ли сказался коронавирус на процессе переезда?

- Из-за пандемии затормозились многие внешние процессы – от передачи зданий в ремонт, до подготовки помещений для размещения наших сотрудников с учетом специфики работы с гостайной. Все, что требовалось от корпорации в этих непростых условиях, мы выполнили. Очевидно, что подвергать дополнительному риску людей неоправданно. В итоге: ремонт офиса идет с соблюдением уточненных сроков. Как только эпидемиологическая ситуация позволит, переезд пойдет в запланированном темпе.

- Ранее руководство ОСК заявляло, что на переезд потребуется 1,4 млрд рублей. Вы остаетесь в рамках этой суммы?

- Мы рассчитываем уложиться в те рамки, которые обозначали себе изначально.

- Какая главная цель переезда?

- Очевидно, что Санкт-Петербург – «якорный» регион для корпорации, здесь сосредоточена основная часть верфей и КБ. Многие ключевые заказчики (Главный штаб ВМФ, «Газпром», «Газпром нефть») также обосновались в северной столице. При этом для головной компании Москва остается местом встреч и принятия решений. В этой связи нам придется учиться жить на два города. От переезда мы в первую очередь ожидаем положительной динамики в управлении региональной сетью ОСК. Нам важно добиться более тесного взаимодействия как с предприятиями, так и с важнейшими судостроительными вузами.