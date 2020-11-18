Войти
Интерфакс-АВН

Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»

373
2
0
А.Рахманов
А.Рахманов.
Источник изображения: militarynews.ru

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал в интервью обозревателю «Интерфакса» Павлу Коряшкину, зачем ОСК переводит две трети сотрудников в Санкт-Петербург и как на этот процесс повлиял коронавирус.

- Алексей Львович, когда планируется завершить переезд офиса ОСК в Санкт-Петербург?

- Предполагается завершить переезд в апреле 2021 года. Безусловно, если масштаб новых ограничений из-за пандемии коронавируса не внесет коррективы

- Сколько процентов сотрудников ОСК будут работать в Петербурге?

- Порядка двух третей всего состава АО «ОСК».

- Сильно ли сказался коронавирус на процессе переезда?

- Из-за пандемии затормозились многие внешние процессы – от передачи зданий в ремонт, до подготовки помещений для размещения наших сотрудников с учетом специфики работы с гостайной. Все, что требовалось от корпорации в этих непростых условиях, мы выполнили. Очевидно, что подвергать дополнительному риску людей неоправданно. В итоге: ремонт офиса идет с соблюдением уточненных сроков. Как только эпидемиологическая ситуация позволит, переезд пойдет в запланированном темпе.

- Ранее руководство ОСК заявляло, что на переезд потребуется 1,4 млрд рублей. Вы остаетесь в рамках этой суммы?

- Мы рассчитываем уложиться в те рамки, которые обозначали себе изначально.

- Какая главная цель переезда?

- Очевидно, что Санкт-Петербург – «якорный» регион для корпорации, здесь сосредоточена основная часть верфей и КБ. Многие ключевые заказчики (Главный штаб ВМФ, «Газпром», «Газпром нефть») также обосновались в северной столице. При этом для головной компании Москва остается местом встреч и принятия решений. В этой связи нам придется учиться жить на два города. От переезда мы в первую очередь ожидаем положительной динамики в управлении региональной сетью ОСК. Нам важно добиться более тесного взаимодействия как с предприятиями, так и с важнейшими судостроительными вузами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Похожие новости
05.11.2020
Полная флотилия: как новые ледоколы укрепят позиции РФ
31.10.2018
"Адмирал Кузнецов" получил пятиметровую пробоину
03.07.2017
Глава ОСК: менять украинские двигатели на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно
30.11.2011
Наши заводы - «Зоря-Машпроект» и «Экватор» - комплектуют российские военные корабли. Может, когда и до украинских дело дойдет
17.03.2010
«Мистраль» - за и против
12.08.2009
О ситуации с гособоронзаказом и российским ОПК
2 комментария
№1
18.11.2020 09:04
Создаем себе трудности и героически их преодолеваем. Классика.
0
Сообщить
№2
18.11.2020 10:29
Ничего, первый козырь это 10 траулеров по деньгам фрегата на 10 лет.
Второй козырь "Кузнецов" и УДК.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома
  • 18.11 01:23
  • 3
Литва покупает «Чёрных ястребов»