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ТАСС

Китай в конце ноября осуществит запуск к Луне возвращаемого аппарата "Чанъэ-5"

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Лунный аппарат Чанъэ-4
Лунный аппарат Чанъэ-4.
Источник изображения: © AP Photo, China National Space Administration/Xinhua News Agency via AP

Запуск произведут при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Китай намерен в конце ноября осуществить запуск к Луне аппарата "Чанъэ-5", который должен совершить на ней посадку, собрать образцы пород и доставить их обратно на Землю. Об этом во вторник сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Согласно ее заявлению, запуск будет произведен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (CZ-5, Long March - 5, "Великий поход -5") с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань. В конце сентября ракета-носитель была доставлена в порт города Вэньчан. Также отмечается, что во вторник утром по местному времени "Чанчжэн-5" была помещена на стартовую площадку.

Как указывается в заявлении, "Чанъэ-5" станет одной из самых трудных и сложных космических миссий, предпринятых когда-либо Китаем". "Кроме того, она станет первой за последние 40 лет миссией в мире по возвращению лунных образцов на Землю. Результаты миссии будут способствовать дальнейшим исследованиям эволюции Луны", - говорится в заявлении корпорации.

Лунный аппарат "Чанъэ-5" весит 8,2 тонны и состоит из четырех модулей, предназначенных для выполнения задач по пребыванию на орбите, посадке, взлету и возвращению на Землю.

Сроки реализации миссии "Чанъэ-5" переносились несколько раз. Изначально запуск был намечен на конец ноября 2017 года, однако из-за неудачного старта ракеты "Чанчжэн-5" она была перенесена. Затем запуск передвинули на ноябрь 2019, однако он вновь был отложен.

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