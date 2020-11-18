Войти
Интерфакс-АВН

Аварией закончилась попытка ракеты Vega вывести на орбиту два европейских спутника

278
0
0
Ракета-носитель Vega
Ракета-носитель Vega.
Источник изображения: © EPA-EFE

Париж. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Из-за неполадки в работе двигателя легкая ракета-носитель Vega Европейского космического агентства во вторник после старта не смогла вывести на орбиту испанский и французский спутники SEOSat-Ingenio и Taranis, сообщила компания-оператор Arianespace.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что миссия потеряна", - сказал исполнительный директор Arianespace Стефан Израэль.

"По данным телеметрии, ракета Vega отклонилась от своей запланированной траектории сразу после начала работы ее верхней (четвертой) ступени AVUM", - отметил он.

Эта ступень была оснащена двигателем украинского производства РД-843.

Запуск ракеты с двумя космическими аппаратами на солнечно-синхронную орбиту был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 04:52 мск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Испания
Украина
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Похожие новости
18.11.2020
Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией
18.11.2020
Украинский двигатель загубил пару европейских спутников
18.11.2020
Миссия провалилась: европейцы потеряли сразу два спутника
16.12.2019
Sasapost (Египет): многомиллиардная гонка на Черном континенте. В каких африканских странах развивается космическая индустрия?
11.01.2007
Россия и Европа строят новые ракеты-носители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома
  • 18.11 01:23
  • 3
Литва покупает «Чёрных ястребов»