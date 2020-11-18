Аварией закончилась попытка ракеты Vega вывести на орбиту два европейских спутника

Париж. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Из-за неполадки в работе двигателя легкая ракета-носитель Vega Европейского космического агентства во вторник после старта не смогла вывести на орбиту испанский и французский спутники SEOSat-Ingenio и Taranis, сообщила компания-оператор Arianespace.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что миссия потеряна", - сказал исполнительный директор Arianespace Стефан Израэль.

"По данным телеметрии, ракета Vega отклонилась от своей запланированной траектории сразу после начала работы ее верхней (четвертой) ступени AVUM", - отметил он.

Эта ступень была оснащена двигателем украинского производства РД-843.

Запуск ракеты с двумя космическими аппаратами на солнечно-синхронную орбиту был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 04:52 мск.