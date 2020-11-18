Коррупционный аутсорсинг

Ущерб при организации питания военнослужащих в 2019 году превысил 180 миллионов рублей

Противодействие коррупции – одно из важнейших направлений деятельности органов военной прокуратуры, правоохранительных органов и командования в силовых ведомствах. Действующая структура специализированных подразделений органов военной прокуратуры от гарнизонного звена до Главной военной прокуратуры и предоставленные военным прокурорам полномочия позволяют эффективно осуществлять надзор за исполнением в войсках антикоррупционного законодательства.

При этом утверждаемыми президентом Российской Федерации национальными планами противодействия коррупции, приказами и указаниями Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителя – главного военного прокурора военные прокуроры ориентированы на комплексное применение координационных, надзорных и воспитательных мер предупреждения коррупции, которая может проявляться по-разному.

Занимая центральное место в системе противодействия коррупции в войсках, военные прокуроры осуществляют координацию деятельности правоохранительных органов и командования и по борьбе с этим негативным явлением, тем самым

обеспечивая не только неотвратимость привлечения коррупционеров в погонах к ответственности, но и вовлечение в эту работу самих силовых ведомств.

В приоритете выработка скоординированных мер, направленных на пресечение наиболее злободневных проблем, которые беспокоят войска. Одна из основных – обеспечение силовых ведомств материальными ресурсами и сохранность выделяемых на эти цели бюджетных средств. На этом направлении совместной деятельности особое внимание уделяется выявлению и пресечению коррупционных преступлений и других правонарушений в ходе выполнения заданий государственного оборонного заказа.

“ Судом удовлетворен иск Московского городского военного прокурора по обращению в собственность Российской Федерации имущества бывшего начальника одного из управлений Минобороны России ”

Как правило, нарушения в этой сфере допускаются при отборе исполнителей государственных контрактов, формировании цен в сторону завышения, приемки продукции, оказании «общего покровительства» поставщикам (подрядчикам).

Например, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту получения руководством отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России взяток от коммерсантов – застройщиков объектов военной инфраструктуры на сумму более девяти миллионов рублей за «общее покровительство» и совершение действий в их интересах.

Остаются проблемными вопросы полноты и качества услуг, оказываемых военному ведомству аутсорсинговыми организациями. Только в 2019 году военными прокурорами в отношении должностных лиц исполнителей контрактов возбуждено свыше ста дел об административных правонарушениях в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств, вскрыты многочисленные факты хищений должностными лицами аутсорсинговых компаний бюджетных средств, выделенных на питание военнослужащих. Общий размер ущерба по возбужденным уголовным делам о злоупотреблениях при организации питания военнослужащих превысил 180 миллионов рублей.

В ходе продолженной в текущем году работы военными прокурорами выявлены новые факты хищений. Так, по материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц одной из воинских частей, дислоцированной в Мурманской области, и сотрудников аутсорсинговой компании возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим способом продовольственных пайков на общую сумму почти 13 миллионов рублей.

Бытовая коррупция

В течение последних двух лет совместно с командованием, органами безопасности в войсках и военными следственными органами разработан и осуществляется комплекс мероприятий по противодействию такому негативному явлению, как незаконное изъятие денежных средств у военнослужащих, так называемые поборы. Именно такая, если так можно сказать, бытовая коррупция подрывает сами основы воинской дисциплины.

К сожалению, такие факты распространены и в военно-учебных заведениях. Например, начальник курса Санкт-Петербургского военно-морского политехнического института осужден за то, что на протяжении полутора лет получал от курсантов деньги от 2,5 до 40 тысяч рублей за покровительство по службе, сокрытие дисциплинарных проступков, предоставление увольнений.

Следующая злободневная проблема – коррупционные нарушения при призыве и поступлении граждан на военную службу. Их количество по-прежнему остается значительным. При этом в вопросах взяточничества военные комиссариаты традиционно являются лидерами, должностными лицами которых в прошедшем году совершено почти каждое пятое преступление данной категории.

Решение приведенных мной выше и других проблем является повседневным реагированием военных прокуроров на сигналы о непосредственном проявлении коррупции в войсках.

Однако одна из основных поставленных перед ними задач – не только пресекать, но и предупреждать преступления. На это нацелена работа по надзору за соблюдением установленных законодательством запретов и ограничений, выполнением обязанностей, обусловленных прохождением государственной службы, которая ведется на системной основе, в тесном взаимодействии с подразделениями кадровых служб силовых ведомств, ответственными за профилактику коррупционных проявлений, аттестационными комиссиями и комиссиями по урегулированию конфликта интересов. Только в текущем году военными прокурорами вскрыто более 6,5 тысячи таких нарушений.

По-прежнему выявляются многочисленные факты представления государственными служащими недостоверных сведений о доходах и имуществе, совмещения госслужбы с участием в управлении коммерческими организациями и предпринимательством, несоблюдения требований об урегулировании возникшего конфликта интересов. Более тысячи должностных лиц привлечены к ответственности, а 11 уволены в связи с утратой доверия.

Доходы и расходы

Эффективной в плане предупреждения коррупционного поведения является работа по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. Законодательством она возложена на кадровые органы. На основании их материалов прокурор вправе заявить в суд требование об обращении в доход государства имущества государственного служащего, в отношении которого не представлено доказательств законности приобретения.

Так, в текущем году судом удовлетворен иск Московского городского военного прокурора по обращению в собственность Российской Федерации имущества бывшего начальника одного из управлений Минобороны России и его близких родственников общей стоимостью более 25 миллионов рублей, расходы на оплату которого не соответствуют их законным доходам.

Другая превентивная функция в борьбе с коррупцией в войсках реализуется проводимым военными прокурорами мониторингом и анализом исполнения антикоррупционного законодательства, выработкой предложений по его совершенствованию, а также проведением антикоррупционной экспертизы правовых актов федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Думаю, все понимают, что эффективность борьбы с коррупцией невозможна без воспитания у граждан антикоррупционного правосознания, уважения к законам. На формирование таких моделей поведения направлена работа военных прокуроров по антикоррупционному правовому просвещению в войсках.

В ходе данной деятельности используются такие формы, как проведение совместно с командованием месячников, недель и единых дней правовых знаний, где рассматриваются вопросы противодействия коррупции. Организация просветительских и обучающих мероприятий, в том числе лекций, семинаров, бесед, размещение в средствах массовой информации новостных сообщений о деятельности по противодействию коррупции.

В период призывной кампании обеспечивается работа консультационно-правовых пунктов военных прокуратур и телефонных «прямых линий» по вопросам призыва на военную службу, в том числе профилактики коррупционных проявлений в данной сфере.

В заключение следует отметить, что справиться с коррупцией в силовых структурах возможно только совместными усилиями органов военной прокуратуры, правоохранительных органов и командования по всей вертикали управления. Более того, такая деятельность невозможна без помощи воинских коллективов и самих военнослужащих.

Александр Абанин, начальник отдела надзора (за исполнением законодательства о противодействии коррупции) Главной военной прокуратуры, полковник юстиции

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (857) за 17 ноября 2020 года