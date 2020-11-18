Четыре страны присоединились к космическому агентству Латинской Америки

В состав Космического агентства стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ALCE) вошли четыре новых участника. Об этом сообщил вечером в понедельник, 16 ноября, в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

К ALCE присоединились Боливия, Эквадор, Сальвадор и Парагвай.

«Колумбия и Перу тоже участвовали в качестве наблюдателей. Уже восемь стран — с учетом Аргентины и Мексики — строят ALCE к 2021 году. За месяц мы выросли в четыре раза», — написал он. Глава МИД напомнил, что агентство начнет свою деятельность в следующем году.

Приступить к работе над созданием регионального космического агентства, Мексика и Аргентина договорились 9 октября.

16 ноября стало известно, что согласно предварительной программы полетов на МКС на 2021 год, разработанной Ракетно-космической корпорации «Энергия», вместе с актрисой на Международную космическую станцию может отправиться еще один участник космического полета, но для этого нужно, чтобы два космонавта задержались на станции на год. О том, что в рамках этого полета на станцию отправится российская актриса для съемок в космосе первого художественного фильма, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» 3 ноября. Корпорация запустила конкурс, победительница которого получит главную роль в этой киноленте. О полете второго «туриста» не говорилось.