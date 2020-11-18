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ТАСС

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" преодолел 300 млн км на пути к Марсу

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Тяньвэнь-1
Тяньвэнь-1.
Источник изображения: CNSA/CLEP

В Государственном космическом управлении Китая сообщили, что полет проходит успешно

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" за 116 дней полета преодолел порядка 300 млн км на пути к этой планете, полет проходит успешно. Об этом во вторник сообщило Государственное космическое управление КНР.

"По состоянию на утро 17 ноября по местному времени, зонд первой китайской миссии по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" находится в космосе уже 116 дней, протяженность полета превысила 300 млн км, зонд находится на расстоянии порядка 63,8 млн км от Земли. Все системы работают должным образом", - говорится в заявлении ведомства.

Как ранее сообщало космическое управление, траектория движения зонда к Марсу не является прямой линией, а представляет собой дугу. Именно поэтому расстояние от аппарата до Земли меньше, чем фактически пройденный путь "Тяньвэнь-1" по направлению к Марсу.

"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (CZ-5, "Великий поход - 5") с космодрома Вэньчан, расположенного в южной провинции Хайнань. Примерно через семь месяцев зонд приблизится к Марсу, совершив серию из четырех маневров на пути к четвертой планете Солнечной системы. К настоящему времени было совершено три коррекции.

В общей сложности "Тяньвэнь-1" проработает на орбите Марса почти три месяца, после чего от него отделится посадочная платформа, которая совершит посадку на территории равнины Утопия, крупнейшего ударного кратера Солнечной системы. После проверки всех систем на поверхности планеты марсоход покинет платформу и начнет изучение Марса.

Среди научных целей миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты. Во время подготовки миссии Государственное космическое управление КНР сотрудничало с Европейским космическим агентством, Францией, Австрией и Аргентиной.

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Аргентина
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Проекты
Марс
Чанчжэн
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