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ТАСС

Корабль Crew Dragon с экипажем осуществил автоматическую стыковку с МКС

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: SpaceX

В состав экипажа миссии входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в понедельник осуществил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Пилотируемая версия Crew Dragon рассчитана на причаливание к станции в автоматическом режиме. При необходимости, как и в российских "Союзах", возможна ручная стыковка командиром корабля.

В состав экипажа миссии Crew-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Из них трое имеют опыт космических полетов: японец Ногути дважды летал в космос, американцы Хопкинс и Уокер - по одному разу. Для астронавта Гловера нынешний полет на орбиту является первым.

Корабль под названием Resilience ("Стойкость") был запущен ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей в понедельник в 03:27 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). SpaceX под руководством Илона Маска посадила использованную первую ступень носителя на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Компания совершенствует технологию возврата ступени для снижения стоимости запуска ракет.

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