Пенсионная диверсия

Президентский указ 2012 года № 604 был составлен с грубейшими нарушениями юридических норм и правил

Рассуждая о проблеме пенсий военнослужащих, сразу поставим вопрос конкретно: почему не работает Указ президента № 604 пункт «Г», где говорится о ежегодной компенсации пенсий гражданам, уволенным с военной службы, не менее чем на два процента сверх уровня инфляции? Казалось бы, все просто: есть указ, подписанный главой государства, который надо выполнять. Но на практике все гораздо сложнее. Не говоря уже о нестыковках и закавыках в различных юридических документах, которые противоречат друг другу. Попробуем разобраться.

Но сначала маленький ликбез. Есть два вида нормативных правовых документов – законы и подзаконные акты. Законы можно разделить на три категории: Конституция, федеральные конституционные и федеральные. Подзаконные акты тоже обычно делят на три категории: указы президента, постановления правительства и приказы министерств и ведомств. Если расположить их в порядке убывания юридической значимости, это будет выглядеть так:

Конституция РФ;

законы;

федеральные конституционные законы (ФКЗ);

федеральные законы (ФЗ);

подзаконные акты: указы президента РФ, постановления правительства РФ, приказы министерств и ведомств.

Чем ниже, тем соответственно меньше у нормативного правового акта юридической силы. То есть те, что находятся в этом списке внизу, не должны противоречить стоящим выше. Например, законы не должны противоречить Конституции, подзаконные акты – законам. Если же возникает противоречие, то должен применяться акт с большей юридической силой.

В случае с военными пенсиями возникло противоречие между федеральными законами и указом президента, который является подзаконным актом. Ни в одном из них не идет речь ни об увеличении, ни об индексации именно военных пенсий на процент инфляции и тем более сверх уровня инфляции. А значит, указ составлен с грубейшими нарушениями юридически-технических норм и правил.

“ В случае с военными пенсиями возникло противоречие между федеральными законами и указом президента, который является подзаконным актом ”

Он должен был конкретизировать и установить новую норму в часть 2 статьи 43 ФЗ 4468-1. Ее следует изложить так: «Указанное денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 процентов и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на два процента до достижения ста процентов его размера. С учетом уровня инфляции (потребительских цен) федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период указанное ежегодное увеличение может быть установлено на очередной финансовый год в размере, превышающем два процента».

Здесь опять придется заняться математикой. В соответствии со статьей закона (ст. 43 ФЗ 4468-1) с 1 января каждого года должны были увеличивать коэффициент на два процента и сверх того добавлять размер инфляции. К примеру, в 2013 году два процента увеличение коэффициента и плюс инфляция. 54% +2% +6,45% = 62,45%. Вот такой коэффициент был бы на 2013 год. В 2014 году 62,45% + 2%+ 11,36% = 75,81% и т. д.

Но этого не случилось. Какой-то юрист, который составлял указ, вместо «денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии», воткнул термин «пенсии». Мало того, в указе не установлен ни срок действия, ни что самое главное – предельный размер пенсии. А после приостановлении в 2015 году части 2 статьи 43 этот указ вообще теряет всякий смысл, потому что ни по какому закону ни проиндексировать, ни повысить военные пенсии невозможно.

Я коллегам говорил еще в 2012 году, что с нашими пенсиями будет полная неразбериха и бардак, который может дойти до маразма. Так и вышло. Причем начало ему положило правительство, выдавая изменение коэффициента с 2013 по 2018 год (54% – 73,68%) за повышение военных пенсий. А с 2018 года начало приплетать сюда еще и индексацию денежного довольствия военнослужащих, тоже выдавая ее за повышение военных пенсий. Как видите, указ здесь не работал – конечно, если не считать за работу изменение коэффициента на 19,68 процентного пункта.

Но основной маразм начался в прошлом году, когда 9 октября вышел документ, утвержденный решением Комитета по обороне ГД № 131/1 по проекту федерального закона № 802503-7 на 2020 год. В нем есть таблица. Вчитайтесь в нее.

С первым и вторым столбцом все нормально. Коэффициент начинается от 54 процентов и должен достигнуть 100 процентов, а вместе с ним и 100 процентов основной части пенсии. В первом она достигнет 100 процентов в 2035 году, во втором, может быть, достигнет раньше. К пятому столбцу тоже претензий нет, там показан размер инфляции.

vpk-news.ru

Маразм начинается с третьего столбца. Для чего нужен столбец «Повышение денежного довольствия военнослужащих», если на доведение коэффициента до 100 процентов и соответственно размера пенсии он никак не влияет? Убедитесь сами. В 2018 году денежное довольствие военнослужащих увеличили на четыре процента, а коэффициент и соответственно размер пенсии остался на прежнем уровне – 72,23 процента. Конечно, в рублях пенсия увеличилась (она была автоматически пересмотрена, согласно статье 49 ФЗ 4468-1), но все равно осталась на прежнем уровне от полной – 72,23 процента. То же самое произошло в 2020-м и запланировано до 2022 года.

Смотрим четвертый столбец, где маразм крепчает. Все годы четвертый столбец показывает повышение военных пенсий, а на самом деле это просто доведение коэффициента и соответственно пенсий до 100 процентов.

В 2019 году денежное довольствие военнослужащих увеличивают на 4,3 процента. Во всех СМИ и сетях сообщают, что военные оклады повысят на 4,3 процента. Военпенсы возмущены. Как так, а где обещанные еще два процента по указу? В четвертом столбце появляется повышение военной пенсии на 6,3 процента. Это надо же такое придумать. Сложить повышение денежного довольствия военнослужащих с повышением военной пенсии. Ну нельзя складывать проценты от разных величин! Это все равно, что сложить проценты от валенок с процентами от сапог. Да и эти два процента никакое не повышение, а всего лишь увеличение коэффициента на 1,45 процентного пункта.

Окончательно маразм окреп в шестом столбце «Повышение, которое должно быть в соответствии с указом президента». Первые два столбца предполагают доведение денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии и соответственно саму основную часть пенсии, до 100 процентов. Простым математическим действием определим, какие изменения произойдут в этих столбцах. Надо просто представить проценты в натуральных числах, а проще заменить проценты на рубли. К примеру, 54 процента – это 54 рубля от полной 100-рублевой пенсии.

А теперь по порядку к этому числу будем прибавлять проценты повышения из шестого столбца. И о чудо! В 2020 году денежное довольствие должно составить 101,38 процента, к 2022-му – 113,91 процента. Пенсии соответственно тоже? Но этого не может быть, поскольку денежное довольствие, учитываемое при исчислении пенсии, не может быть больше 100 процентов. Таким образом, указ вступил в противоречие с федеральным законом и никакой суд не будет принимать его во внимание.

Вот такие математики сидят у нас в администрации президента, Комитете ГД по обороне и юристы, составляющие указы.

Я не раз писал о несовершенстве законодательства. И если бы в указе так безграмотно не поменяли терминологию, то и события развивались по-другому. Действие части 2 статьи 43 никто бы приостановить не смог, потому что к ней был бы указ президента, который конкретизировал норму этой части. Для этого надо было всего лишь написать не про увеличение пенсии, а про увеличение денежного довольствия: «Денежное довольствие, учитываемое при исчислении пенсий, ежегодно увеличивать на два процента сверх уровня инфляции до достижения 100 процентов».

Увы, мы живем во времена «эффективных менеджеров» и не менее эффективных юристов, которые могут оказаться на самом верху властной вертикали. Хуже, если подобные ошибки совершаются умышленно. Тогда иначе, чем пенсионной диверсией, подобное не назовешь.

От редакции

Как стало известно «ВПК», в Государственной думе готовится новый законопроект (поправки), который может ограничить размер пенсии для военнослужащих 80 процентами от установленных. Такая поправка якобы прошла уже в первом чтении. Вместе с ней в законе могут появиться и другие малоприятные «сюрпризы».

Это наглядный пример того, как наши народные избранники могут переобуться на ходу и повернуть закон в любую сторону, придать ему обратную силу. Поэтому служивые должны крепко подумать, за какую партию голосовать на следующих выборах в ГД, за каких кандидатов.

Но по большому счету Конституция была нарушена уже при вводе так называемого понижающего коэффициента в 2012 году, который разделил всех служивых на две социальные группы: «привилегированных» и «простых». Причем по их социальной принадлежности, а не по правовому статусу. Одна группа (военные судьи, прокуроры, следователи), другая – все остальные. «Привилегированные» получают пенсию с 1 января 2012 года без дискриминационного коэффициента. И вносимые сегодня поправки ее вновь обойдут стороной.

Чтобы устранить нарушения конституционных прав военнослужащих и их семей, уравнять в правах, необходимо отменить понижающий коэффициент к денежному довольствию для исчисления пенсии.

Андрей Черемисов, военный юрист, майор запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (857) за 17 ноября 2020 года