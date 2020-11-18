Зарубежное безумие Росатома

Строя АЭС за границей на российские кредиты, госкорпорация словно забыла о проблемах отечественной энергетики

В конце сентября атомная отрасль РФ встретила очередной юбилей – 75-летие со дня основания. Отметив ее вклад в обеспечение безопасности и экономического развития страны, с профессиональным праздником работников Росатома поздравил президент РФ Владимир Путин. Он также заверил, что государство и дальше будет последовательно укреплять потенциал отрасли, чтобы достойно отвечать на геополитические и технологические вызовы XXI века.

Вне всяких сомнений, работники атомной промышленности внесли огромный вклад в обеспечение безопасности нашей страны. Можно смело утверждать, что только благодаря нашему ядерному оружию вот уже 75 лет мы живем в относительных мире и спокойствии. Однако юбилей – это не только повод праздновать, но и рассказать об имеющихся недостатках, мешающих развитию отрасли. Иными словами, повод говорить правду.

Наряду с реальными достижениями атомной отрасли следует отметить ряд любопытных моментов, которые вызывают вопросы. По официальной информации, Росатом сегодня строит 25 энергоблоков АЭС в девяти зарубежных странах. Сами по себе цифры впечатляют и даже заставляют гордиться нашими передовыми ядерными технологиями, но подвох кроется в том, что все строительство ведется на российские кредиты. Если такие заказчики на российские энергоблоки, как Китай, Индия, Иран, Венгрия, вполне платежеспособны и со временем погасят кредит, то с рядом других стран намного сложнее. Там очень велик риск банального невозврата российских кредитных средств, и таких стран несколько.

Второй момент связан с коррупционной составляющей. Как ни крути, а строительство 25 энергоблоков тянет на 125 миллиардов долларов. И тут в голову приходит народная мудрость: «У колодца да не напиться?». При таких-то деньжищах ох как велик соблазн немного прихватить от этой суммы в виде откатов.

Зарубежные дела

Чтобы стало понятно, рассмотрим каждую проблемную страну по отдельности. Начнем с Египта. Лишних денег в его госказне нет. Даже закупки вооружения для египетской армии производятся на деньги Саудовской Аравии. О финансировании строительства АЭС и говорить не приходится. Мы построим, а нам могут просто сказать спасибо и крепко пожать руку. Достаточно вспомнить президента Анвара Садата.

“ Разве за пределами наших возможностей создать в той или иной стране условия, при которых враждебное правительство сменится на власть, дружественную к России? ”

Бангладеш – самое бедное государство в Южной Азии, по площади равное Вологодской области, а по плотности населения более чем в сто раз выше. Постепенно становится швейной фабрикой Китая, который сам делает ставку на высокотехнологичное производство, а изготовление ширпотреба переводит в соседние бедные страны. Относительно АЭС может произойти так, что платить за станцию будет банально нечем.

Турция. У всех на слуху периодически возникающая напряженность в российско-турецких отношениях, которая в любой момент может перерасти в вооруженный конфликт. Поэтому по строительству АЭС в Турции (Аккую) к чисто финансовым вопросам добавляются еще и политические риски. Между тем стоимость сооружения объекта на турецкой территории составляет ни много ни мало 20 миллиардов долларов. Казалось бы, какая может быть атомная станция за наш счет? Но ведь строим же…

Беларусь. Отдельная тема. Надеемся, ситуация под контролем и станция будет работать во благо экономики соседней страны, а попутно решатся все имеющиеся финансовые проблемы.

Эффективность Кириенко

Когда же началась эта безумная, иначе не назовешь, вакханалия в виде гонки за объектами зарубежного строительства? Ведь на кону громаднейшие средства, которых так не хватает внутри РФ. Создается впечатление, что главное было лишь бы подписать контракт, а там видно будет. Такой вот своеобразный отчет перед президентом страны и возможность получить некие политические дивиденды.

Началась вся история с использованием российских заемных средств на зарубежное строительство в период, когда во главе Росатома был поставлен Сергей Кириенко. Сразу вопрос: как можно было доверить важнейшую и сложнейшую отрасль производства человеку, который прославился тем, что будучи во главе правительства, в 1998 году устроил самый ужасный за всю постсоветскую историю дефолт? Это типичный представитель когорты «эффективных менеджеров», чье имя стало нарицательным за их провальные дела на любых занимаемых должностях.

Мало того, в 2018 году закрытым указом президента России Сергею Владиленовичу было присвоено звание Героя РФ. Честно говоря, при самой богатой фантазии невозможно представить подвиг или иную заслугу, за которые он получил столь высокую награду. Никакое воображение не позволяет поставить этого чиновника, пусть и высокого ранга, в один ряд с такими заслуженными корифеями советского атомного проекта, как Курчатов, Харитон, Щелкин, Сахаров и им подобными. Или с легендарными организаторами-производственниками тех времен, какими были Берия, Ванников, Малышев, Завенягин, внесшими огромный вклад в атомную безопасность страны. Эти люди рисковали своими жизнями, получая подчас большие дозы радиации ради решения поставленной задачи. Неужели кто-то поверит, что Кириенко также всего себя отдавал работе? Конечно же, нет. Если кому и приходится сейчас рисковать, то абсолютно другим людям. Взять хотя бы тех специалистов из Сарова, что недавно погибли при испытаниях новой техники на полигоне под Северодвинском.

Иными словами, за время руководства Росатомом Героем РФ Сергеем Кириенко приняли массу высокорискованных решений, за которые уже в ближайшем будущем придется расплачиваться. Кому? Да нам с вами, гражданам Российской Федерации.

Строить дома

Между тем те огромнейшие средства, которые государство в лице Росатома упорно вбухивает в зарубежные авантюры, могут и должны вкладываться в экономику РФ. Как будто у нас своих проблем в энергетике нет.

Необходимо в срочном порядке строить современные энергоблоки для замены выбывающих мощностей, особенно однотипных тем реакторам, что стояли на Чернобыльской АЭС. А таковые еще используются и вырабатывают энергию на Ленинградской, Курской и Смоленской атомных станциях. Где-то уже начали строить, но темпы явно недостаточны, поскольку основные силы и средства уходят на заграничное строительство.

Пора достроить по обновленному проекту Костромскую АЭС, возведение которой заморозили в постсоветское время. Она должна компенсировать закрытие ряда старых тепловых электростанций в центральной части страны. Как ни крути, а в плане экологии энергия мирного атома гораздо предпочтительнее старых и низкоэффективных тепловых станций, сжигающих углеводороды.

Наверное, в этом плане пришло время задуматься и о закрытии нескольких ГЭС, расположенных на Верхней Волге, наконец-то распрудив главную водную артерию нашей страны. Эти гидроэлектростанции строились во времена индустриализации из-за острой нехватки электрических мощностей и отсутствия альтернативы. Иначе чем еще объяснить абсурд с возведением плотин в центральной части России на равнинной реке, коей является наша Волга. Шутка ли! Только вдумайтесь: площадь лишь одного Рыбинского водохранилища составляет 4580 квадратных километров. Это ни много ни мало, а почти 15 процентов территории Ярославской области. После завершения строительства Рыбинской ГЭС под затопление ушли не только леса и земли сельхозугодий, но и десятки поселков и даже целые города, вспомним приснопамятную Мологу.

Также планируется построить и еще несколько новых АЭС. Если мы думаем о развитии страны, то нужны и дополнительные энергетические мощности. Это как минимум по одной атомной станции в каждом федеральном округе, а именно в Уральском – Южно-Уральская АЭС, в Приволжском – Татарская АЭС, в Сибирском – Северская АЭС, в Дальневосточном – Приморская АЭС. Часть из них находится в планах Росатома, часть еще только обсуждается, но потребность в них есть и в будущем будет еще острее.

Но вместо вклада в подъем экономики РФ инвестиционные кредиты сегодня идут на строительство за рубежом, сопровождающееся огромными рисками потерять эти деньги. Случись что, и спросить будет не с кого. Виноватых, как обычно, не найдут, и все спишут на сложившуюся политическую обстановку.

Грустные выводы

Вот такая необычная, но опасная ситуация сложилась в корпорации Росатом. На первый взгляд кажется, что все просто великолепно: разрабатываются новые технологии, ведутся работы по оборонному заказу, сдаются новые объекты, бухгалтерия показывает хорошие прибыли. Однако если копнуть глубже, изучить детали происходящего, то оказывается, что даже у такой мощной государственной структуры существуют нешуточные проблемы. Учитывая стратегическое значение отрасли, есть смысл, чтобы с ними хотя бы ознакомились представители контролирующих организаций, например Счетная палата. А если при проверке найдутся финансовые нарушения, то потребуется вмешательство и правоохранительных структур. Дела в Росатоме должны быть на контроле на самом высоком уровне. Оставить отрасль без контроля, фактически отдав ее на откуп «эффективным менеджерам», было бы верхом опрометчивости.

От редакции

Чтобы в РФ стало выгодно строить атомные станции, в стране должно резко вырасти потребление электричества. А оно с 2007 года растет совсем уж черепашьими темпами, отражая уже путинский застой.

Как нарастить энергетические аппетиты страны? Лишь бурной новой индустриализацией, замещением импорта в РФ (потенциал и емкость рынка – четверть триллиона долларов ежегодно), постройкой тысяч новых (роботизированных) заводов. Ибо вокруг них возникают тысячи новых предприятий сферы обслуживания и торговли, жилых домов и прочих абонентов энергосетей.

Но чтобы добиться такого, государству нужно распрощаться с либерально-монетаристской околесицей и с мифом о «свободе мировой торговли», вводя русский протекционизм: облагать суровыми пошлинами вывоз из РФ необработанного сырья и ввоз в нее готовых товаров. Тем самым принуждая отечественный бизнес возвращать сюда денежки из офшоров и строить производства, а заодно и зарубежные корпорации ладить в стране не отверточную сборку своих изделий, а полноценный их выпуск. Тогда и на атомную энергию спрос подскочит.

Но команда Путина протекционизм проклинает и упорно держится линии «свободы торовли» и «встраивания в глобальные производственные цепочки». Вывод сами сделаете?

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (857) за 17 ноября 2020 года