Нагорный Карабах, никаких компромиссов

Антагонизм целей воюющих сторон породил исключительную ожесточенность боевых действий

27 сентября 2020 года начались боевые действия между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, а фактически Арменией, а в ночь на 10 ноября стороны подписали Договор о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев. По продолжительности этот конфликт составил почти полтора месяца. За это время целостной военно-стратегической и военно-политической его оценки, по крайней мере в открытых источниках, сделано не было.

В частности, каким образом его итог повлияет на ситуацию в регионе, на положение России, сформирует или, наоборот, устранит военные и иные угрозы нашей стране с этого направления. Поэтому анализ характера вроде как закончившегося вооруженного конфликта очень важен для безопасности нашей страны и выработки корректных действий на внешнеполитической арене – на примере развития ситуации в Нагорном Карабахе и реакции враждующих сторон на различные миротворческие инициативы.

Причиной конфликта в Нагорном Карабахе стали территориальные претензии Азербайджана на всю эту область, которая, по мнению Баку, была незаконно отторгнута в результате вооруженного конфликта в 1994 году. С этой точки зрения война за возврат утраченных территорий является вполне справедливой и никак не может считаться агрессией против Нагорно-Карабахской Республики. Тем более что это государство не признано ни одной страной мира, включая саму Армению. Руководство и жители НКР, а также Армении считают, что проживающие в республике имеют полное право на самоопределение, поскольку включение этого региона в состав Азербайджанской ССР осуществлялось без учета этнического состава населения и вопреки желаниям основной части населения этой автономной области быть в составе Армянской ССР.

С распадом СССР власти Азербайджана предприняли попытку военным путем решить проблему Нагорного Карабаха. Однако спешно сформированная Армия обороны НКР смогла в начале 90-х годов отстоять независимость своего непризнанного государства, что и было закреплено в Договоренности о прекращении огня, которая в той или иной степени действовала до 27 сентября 2020 года. При этом азербайджанцы вытеснили армян с территории бывшего Шаумяновского района АССР и части Мартакертского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха, а поддержанная Арменией Нагорно-Карабахская Республика установила контроль над несколькими районами Азербайджана, прилегающими к бывшей автономии, образовав своеобразную зону безопасности. При этом Нахичевань – экс-клав Азербайджана – оказалась еще более изолированной от основной территории этой страны. С 1994 года в рамках Минской группы ОБСЕ шли переговоры по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха на приемлемых для обеих сторон условиях.

Цели сторон

Политическая оценка обоснованности притязаний обеих сторон на этот регион в решающей мере определяет военно-политическое содержание этого вооруженного конфликта. Однако несмотря на важность исследования характера любой войны или вооруженного конфликта его военно-политического аспекта, в данном случае я воздержусь от полноценно правовой и исторической его оценки, чтобы избежать возможных обвинений в разжигании межнациональной розни, а также провоцирования негативной реакции со стороны армянской и азербайджанской диаспор в России. Ведь свежие раны от этого исключительно ожесточенного и кровавого конфликта еще очень свежи в сознании народов обоих государств. Мне, гражданину СССР и офицеру советского Военно-морского флота, близки и дороги оба народа – армянский и азербайджанский, которые я рассматриваю как своих сограждан. Их жертвы для меня одинаково болезненны. В этой связи остановлюсь только на ключевых аспектах военно-политического содержания этого конфликта, без которых исследование его характера в целом станет неполноценным. Здесь к месту будет отметить, что все эти жертвы и разрушения следует отнести в счет преступлений Горбачева и его сподвижников, членов горбачевского ЦК КПСС, республиканских элит той поры, повинных в разрушении СССР, а также их нынешних наследников.

“ Все жертвы и разрушения следует отнести в счет преступлений Горбачева и его сподвижников, членов горбачевского ЦК КПСС, республиканских элит той поры, повинных в разрушении СССР, а также их нынешних наследников ”

Поэтому начну непосредственно с целей сторон в этом конфликте, которые являются главным элементом анализа военно-политического содержания любого вооруженного конфликта или войны. В Нагорном Карабахе указанные цели сторон были достаточно очевидны. Со стороны Азербайджана они были официально объявлены президентом этой страны Ильхамом Алиевым, сказавшим, что вооруженные силы его страны должны восстановить суверенитет Азербайджана над всей территорией Нагорно-Карабахской области и прилегающим регионом, занимаемым Армией обороны Нагорного Карабаха. В свою очередь со стороны НКР целью военных действий была защита суверенитета и независимости с сохранением контроля над теми территориями, ранее преимущественно населенными этническими азербайджанцами, которые были отторгнуты от Азербайджана в 1994 году.

Следует особо подчеркнуть, что этот вооруженный конфликт носил антагонистический характер – Азербайджан претендовал на всю территорию, ныне занимаемую НКР, тогда как руководство и население этой непризнанной республики и Армении стремились сохранить в неизменности положение дел, сложившееся по итогам вооруженного конфликта начала 90-х годов. Последнее особенно важно было жителям НКР, для которых занятие территории этой республики азербайджанскими войсками означало превращение в беженцев с потерей всего имущества, а часто и гибель. Компромиссов ни одна из сторон не искала. По этой причине вооруженная борьба носила исключительно ожесточенный характер с большими потерями среди личного состава и мирного населения, боевой техники, вооружения и в целом материальных средств. Со стороны НКР этот вооруженный конфликт фактически был тотальным, поскольку он охватил практически всю его территорию, а огневое воздействие противника осуществлялось по объектам на всем пространстве этой республики.

Первым полномасштабные боевые действия начал Азербайджан – проведением «контрнаступательной операции». Однако этот вооруженный конфликт был в значительной мере инициирован постреволюционным армянским руководством во главе с Николой Пашиняном, фактически заведшим в тупик переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. К моменту прихода к власти новой администрации Армении удалось достичь предварительного согласия о прекращении замороженного конфликта в Нагорном Карабахе на основе взаимных уступок сторон. НКР и Армения должны были передать Азербайджану семь районов, до 1994 года населенных азербайджанским населением, а взамен Азербайджан должен был отказаться от претензий на собственно территорию Нагорного Карабаха. Серьезный вклад в разжигание противоречий внесла Турция, судя по действиям и заявлениям руководства этой страны, рассчитывая радикально усилить свое влияние в Закавказье.

Азербайджан провел полноценную заблаговременную и непосредственную подготовку войск к началу боевых действий, создав на направлениях главных ударов мощные группировки войск и сил. НКР и Армения на этом фоне в ходе серии пограничных инцидентов демонстрировали весьма неосторожное поведение, что свидетельствовало либо о недостатке информации о масштабах военных приготовлений Азербайджана, либо о недооценке решимости его руководства начать полномасштабные боевые действия.

Подавляющее превосходство

Анализ военно-стратегического характера любого военного конфликта начинается со сравнения боевого состава войск противоборствующих сторон, сопоставления их сильных и слабых сторон. Армия обороны Нагорного Карабаха, по данным открытых источников, насчитывала на сентябрь 2020 года в своем составе от 18 до 20 тысяч человек и от 80 до 100 тысяч военно-обученного резерва. Ее основу составляют сухопутные войска, которые на вооружении имеют 200–300 танков Т-72 ранних модификаций и Т-55, а также до 320 единиц ББМ разных типов советского производства, 44 установки БМ-21 «Град», около 300 орудий полевой артиллерии, в том числе только 24 самоходных, 12 самоходных ПТРК («Штурм-С» и «Конкурс»), несколько ПУ ОТРК «Эльбрус» и ТРК «Точка-У». Средства ПВО представлены одним дивизионом современного ЗРК С-300, остальные устаревшие, советского производства – С-125, «Круг» (15–18 ПУ), «Куб» (один дивизион), С-75, «Оса» и «Стрела-10». Кроме этого, шесть ЗСУ-23-4 «Шилка», некоторое количество ЗУ-23-2, ПЗРК «Игла». Авиация представлена двумя штурмовиками Су-25, пятью вертолетами Ми-24 и пятью Ми-8, а также некоторым количеством БЛА «Крунк» армянского производства. Последний при взлетном весе 60 килограммов имеет крейсерскую скорость около 150 километров в час, дальность полета – до 750 километров (5 часов действий в воздухе) и предназначен для решения задач разведки и целеуказания.

Армии обороны Нагорного Карабаха противостоят ВС Азербайджана, насчитывавшие в своем составе около 67 тысяч человек на начало сентября 2020 года и имевшие около 300 тысяч военно-обученного резерва. Основу азербайджанской армии составляют сухопутные войска общей численностью мирного времени около 57 тысяч человек. На вооружении они к началу конфликта имели около 450 танков, из которых до 100 – новейшие российские Т-90С, более 1100 ББМ, в том числе 110 израильских БРМ М-462 «Абир», около 140 САУ, в том числе 12 203-мм 2С7 «Пион», 18 2С19 «Мста-С» и 5 израильских 155-мм SOLTAM, более 210 буксируемых орудий полевой артиллерии, до 90 РСЗО калибра 300 миллиметров, в том числе около 40 турецкого производства и 10 израильского, около 40 РСЗО калибра 220 миллиметров, в том числе около 20 ТОС-1А «Солнцепек» и более 220 РСЗО калибра 122–160 миллиметров, преимущественно турецкого и израильского производства, около 6–8 ТРК, в том числе 4 «Точка-У» и 2–4 израильских LORA. Противотанковые средства представлены новейшими ПТРК российского производства «Корнет» – около 100 единиц, израильского Spike – около 150 единиц и украинского «Скиф» – около 100 единиц. Кроме этого, имелось около 200 орудий противотанковой артиллерии и значительное количество более старых, но сохраняющих свою эффективность против танков предшествующих поколений ПТРК советского производства. Естественно, в большом количестве имелись различные противотанковые гранатометы. ПВО СВ располагала примерно 130 самоходными ЗРК малой дальности и 40 ЗСУ-23-4 «Шилка», а также более чем 300 ПЗРК «Игла». ВВС Азербайджана в боевых частях имели 15 истребителей МиГ-29, 2 Су-24, 19 Су-25 и Су-25УБ, 26 вертолетов Ми-24 разных модификаций, около 40 транспортно-боевых Ми-8, Ми-17 и Ка-32 и более 60 БЛА израильского производства, из которых около 20 ударных. К началу военных действий в Азербайджан были поставлены в значительных количествах БЛА из Турции разведывательного и ударного предназначения. Войска ПВО Азербайджана насчитывали в своем составе около 130 ЗРК разных типов, из которых около 20 большой дальности – С-300ПМУ2 и С-200. Среди остальных можно отметить некоторое количество современных ЗРК израильского производства «Барак-8» (9 ПУ) и SPYDERSR. ЗРК войск ПВО Азербайджана опирались на развитую сеть радиолокационных постов, создающих над районом боевых действий радиолокационное поле.

Относительно равнинными являются только низменные районы Мартакертского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха, тогда как основная часть территории республики имеет сильно изрезанный горный рельеф. Это создавало благоприятные условия для организации обороны сравнительно небольшими силами. Оперативная емкость района боевых действий невелика.

НКР поддерживался Арменией. Однако формально непосредственно в боевых действиях армянские ВС участия не принимали. По этой причине их учитывать в этом конфликте не имеет смысла, как и ВС Турции, которая самым активным образом поддерживала Азербайджан в конфликте, предоставляя вооружение, боевую технику, советников и даже боевиков-исламистов.

Сопоставление боевого состава ВС Азербайджана и Армии обороны Нагорного Карабаха свидетельствует о том, что первые имели подавляющее превосходство в силах и средствах. Только по танкам силы можно считать в количественном отношении сопоставимыми 1:1,5 в пользу Азербайджана, но если учесть качественную сторону, то превосходство азербайджанцев достигает 1:3–1:3,5. По ББМ соотношение в пользу азербайджанской армии еще больше – 1:4, по артиллерии и средствам ПВО – 1:5 и 1:8 соответственно с учетом качественных показателей, по противотанковым средствам, боевой авиации и БЛА – абсолютное превосходство. Армения могла усилить ВС НКР, перебросив в республику танки, ББМ и ПТРК. Однако количество техники, которой располагала Армения, невелико и существенно изменить неблагоприятное соотношение сил в зоне НКР этот шаг не смог.

Сильные и слабые стороны

Несмотря на общее военно-техническое превосходство азербайджанских ВС, у Армии обороны Нагорного Карабаха были свои сильные стороны. Это прежде всего наличие ОТРК «Эльбрус» с дальностью стрельбы около 300 километров, в зоне огневого воздействия которого оказывались важнейшие экономические объекты Азербайджана в глубине его территории. Другой сильной стороной армии самопровозглашенной республики было наличие ЗРК С-300, который перекрывает зоной поражения большую часть территории НКР и тем самым практически исключает возможность применения пилотируемой авиации ВС Азербайджана. Также к сильным сторонам Армии обороны НКР следует отнести сильную мотивацию, высокий моральный дух, готовность сражаться до конца, хорошую тактическую выучку бойцов, достойную тактическую и оперативную подготовку командного состава. На стороне обороняющихся был и характер местности, сильно ограничивающий использование бронетехники и ввод в бой одновременно больших масс войск.

К числу слабых сторон армии Нагорного Карабаха следует отнести практическое отсутствие средств ПВО, способных эффективно противодействовать малоразмерным БЛА. В этой связи она оказалась по сути лишена возможности эффективно противодействовать системе разведки противника, активно и в массовом порядке использующей БЛА. Отсутствие дальнобойной полевой артиллерии и РСЗО в сочетании с острой недостаточностью средств разведки и целеуказания, имеющих приемлемую боевую устойчивость в условиях общевойскового боя и противодействия войсковой ПВО противника, чрезвычайно затрудняло ведение контрбатарейной борьбы и нанесение ударов по резервам противника в районах их сосредоточения и на марше. Незначительное количество ПТРК не позволяло создать надежную противотанковую оборону даже на одном отдельном направлении.

К числу сильных сторон азербайджанской армии прежде всего следует отнести более чем трехкратное превосходство в численности личного состава и военно-обученного резерва, что позволяло создать полноценные группировки войск по всей линии фронта с достижением подавляющего превосходства в силах и средствах на главных направлениях. Другой важнейшей сильной стороной ВС Азербайджана является наличие достаточного количества сил и средств, в частности БЛА, для ведения разведки и выдачи целеуказания ударным средствам. В сочетании с подавляющим превосходством в дальнобойной артиллерии, тяжелых РСЗО, обладающих большой дальностью стрельбы, и ударных БЛА в условиях ограниченных возможностей обороняющихся по борьбе с дронами это позволяло эффективно решать задачи выявления и поражения критически важных объектов практически на всей глубине оперативного построения сил противника. Наличие современных противотанковых средств, по количеству превосходящих суммарный танковый парк Армении и НКР, позволяло азербайджанской армии создавать устойчивую противотанковую оборону практически по всей линии фронта, тем самым сильно осложняя для Армии обороны Нагорного Карабаха ведение действий наступательного характера и применение бронетехники.

К числу слабых сторон азербайджанской армии следует отнести несколько более низкий моральный дух войск и уровень тактической и оперативной подготовки командного состава. Эти слабые стороны азербайджанцев отчасти были компенсированы турецкой стороной. Еще одной слабой стороной азербайджанской армии следует назвать недостаточное количество боевой авиации. Несмотря на многократное превосходство в числе боевых самолетов над авиацией НКР и Армении, для проведения полноценной воздушной операции с подавлением даже сравнительно слабой системы ПВО, включающей ЗРС С-300, их недостаточно. По этой причине Азербайджан свою авиацию не смог полноценно использовать, ограничиваясь отдельными вылетами в условиях, когда серьезного огневого противодействия со стороны ПВО НКР не ожидалось.

Дальнейший анализ предполагает на основе изложенной оценки сильных и слабых сторон противников выработку представления об их возможных предвоенных планах, ход вооруженного конфликта и его исход, факторы, его определившие, конфигурацию послевоенного мира в регионе, а также влияние этого конфликта и его исхода на сопредельные государства и на геополитическую ситуацию в целом.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (857) за 17 ноября 2020 года