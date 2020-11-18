Спецназ России и Пакистана освободил "город" от условных террористов в ходе учений "Дружба-2020"

Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото.

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие подразделений спецназа России и Пакистана уничтожили группу условных террористов в "городе", расположенном на базе национального антитеррористического центра "Пабби" Пакистана, сообщает Минобороны РФ во вторник.

"По легенде учения спецназовцы Южного военного округа (ЮВО) и Пакистана десантировались из вертолетов Ми-17 на незнакомую площадку в горно-лесистой местности, совершили марш в район проведения тактических действий и выполнили штурм здания с ликвидацией условных террористов", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Для зачистки зданий смешанные разведгруппы скрытно пробрались на территорию захваченного объекта, используя вооружение и средства связи сил специальных операций сухопутных войск Пакистана.

"Учебно-боевые задачи отрабатывались поэтапно с преодолением межэтажных переходов, подземных ходов и дальнейшим освобождением заложников. Таким образом военнослужащие двух стран выполнили зачистку и штурм более 20 зданий населенного пункта", - говорится в сообщении.

Снайперы отработали технику ведения разведки укреплений противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них.

Также военнослужащие оказали первую медицинскую помощь условно пострадавшим в результате подрыва и отработали их эвакуацию.

"В тактическом эпизоде было задействовано более 150 военнослужащих подразделений сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Пакистана и роты специального назначения 49-ой общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Ставропольском крае", - говорится в сообщении.

"Город" представляет собой полноценный населенный пункт, состоящий из более десятка двухэтажных строений, школы, больницы, узких коридоров, подземных тоннелей, а также скрытых постов наблюдения и огневых точек. Накануне рота спецназа ЮВО прибыла на базу национального антитеррористического центра "Пабби" для проведения основных этапов учения.

Отмечается, что в ходе активной фазы учения будет задействована боевая техника и авиация вооруженных сил Пакистана.

Первый этап учения прошел в центре подготовки сил специальных операций ССО вооруженных сил Пакистана в населенном пункте Тарбела.

Церемония закрытия запланирована на 19 ноября.

Целью совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Совместное российско-пакистанское учение "Дружба" проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.