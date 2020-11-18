Войти
Интерфакс-АВН

Спецназ России и Пакистана освободил "город" от условных террористов в ходе учений "Дружба-2020"

314
0
0
Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото
Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Южного военного округа

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие подразделений спецназа России и Пакистана уничтожили группу условных террористов в "городе", расположенном на базе национального антитеррористического центра "Пабби" Пакистана, сообщает Минобороны РФ во вторник.

"По легенде учения спецназовцы Южного военного округа (ЮВО) и Пакистана десантировались из вертолетов Ми-17 на незнакомую площадку в горно-лесистой местности, совершили марш в район проведения тактических действий и выполнили штурм здания с ликвидацией условных террористов", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Для зачистки зданий смешанные разведгруппы скрытно пробрались на территорию захваченного объекта, используя вооружение и средства связи сил специальных операций сухопутных войск Пакистана.

"Учебно-боевые задачи отрабатывались поэтапно с преодолением межэтажных переходов, подземных ходов и дальнейшим освобождением заложников. Таким образом военнослужащие двух стран выполнили зачистку и штурм более 20 зданий населенного пункта", - говорится в сообщении.

Снайперы отработали технику ведения разведки укреплений противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них.

Также военнослужащие оказали первую медицинскую помощь условно пострадавшим в результате подрыва и отработали их эвакуацию.

"В тактическом эпизоде было задействовано более 150 военнослужащих подразделений сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Пакистана и роты специального назначения 49-ой общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Ставропольском крае", - говорится в сообщении.

"Город" представляет собой полноценный населенный пункт, состоящий из более десятка двухэтажных строений, школы, больницы, узких коридоров, подземных тоннелей, а также скрытых постов наблюдения и огневых точек. Накануне рота спецназа ЮВО прибыла на базу национального антитеррористического центра "Пабби" для проведения основных этапов учения.

Отмечается, что в ходе активной фазы учения будет задействована боевая техника и авиация вооруженных сил Пакистана.

Первый этап учения прошел в центре подготовки сил специальных операций ССО вооруженных сил Пакистана в населенном пункте Тарбела.

Церемония закрытия запланирована на 19 ноября.

Целью совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Совместное российско-пакистанское учение "Дружба" проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Польша
Россия
Продукция
Ми-17
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
27.06.2016
Секрет непревзойденности "Искандера" и "Вербы"
06.04.2015
Америка усиливает давление с моря
13.08.2012
Самый массовый вертолет в истории - российский
03.11.2009
Успешная работа даже во время кризиса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома
  • 18.11 01:23
  • 3
Литва покупает «Чёрных ястребов»