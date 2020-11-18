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Интерфакс-АВН

Лидер республиканцев в Сенате США предостерегает от вывода американских военных из Афганистана и Ирака

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Военнослужащий Сил специального назначения Армии США в Афганистане
Военнослужащий Сил специального назначения Армии США в Афганистане.
Источник изображения: © AFP 2018 / AP Pool/Brennan Linsley

Вашингтон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает, что сокращение численности американских войск в Афганистане и Ираке навредит США и их союзникам.

"Последствия преждевременного ухода американцев, вероятно, будут еще хуже, чем уход президента (Барака - ИФ) Обамы из Ирака в 2011 году. (...) Это напоминало бы унизительный отъезд американцев из Сайгона в 1975 году. Мы бросим наших партнеров в Афганистане", - заявил Макконнелл с трибуны Сената США.

Он предупредил, что только "небольшое меньшинство" в Конгрессе поддержит быстрое сокращение численности американских войск. Он отметил, что вывод американских войск из Афганистана "навредит нашим союзникам и порадует людей, которые желают нам зла."

По его мнению, такие действия США "придадут смелости талибам" (Движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическая организация) и "поставят под угрозу список крупных успехов, над которыми работала эта администрация".

Макконнелл добавил, что, хотя все войны заканчиваются, "ничто в обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не говорит о том, что, если мы потеряем решимость, террористы просто оставят нас в покое."

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил: министерство обороны США ожидает, что президент Дональд Трамп уже на этой неделе отдаст приказ военным чиновникам сократить численность войск в Афганистане с 4,5 тыс. до 2,5 тыс. человек и численность сил в Ираке с 3 тыс. до 2,5 тыс. человек к 15 января.

По данным The Washington Post, за несколько дней до увольнения экс-министр обороны США Марк Эспер направил президенту секретную записку, в которой сообщил, что условия в Афганистане недостаточны для дальнейшего вывода войск. По его словам, эти действия могут подорвать мирный процесс.

В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории.

Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.

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