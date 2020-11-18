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ТАСС

Глава МИД Мексики сообщил о росте числа участников регионального космического агентства

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

По словам Марсело Эбрарда, к агентству присоединились Боливия, Эквадор, Сальвадор и Парагвай

МЕХИКО, 17 ноября. /ТАСС/. Состав Космического агентства стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ALCE) пополнился новыми участниками. Об этом сообщил в понедельник вечером в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"ALCE развивается: присоединились Боливия, Эквадор, Сальвадор и Парагвай, - написал он. - Колумбия и Перу тоже участвовали в качестве наблюдателей. Уже восемь стран - с учетом Аргентины и Мексики - строят ALCE к 2021 году. За месяц мы выросли в четыре раза". Министр напомнил, что агентство начнет свою деятельность в следующем году.

Приступить к работе над созданием регионального космического агентства Мексика и Аргентина договорились 9 октября. Подписанная двумя странами декларация стала результатом соглашений, достигнутых на состоявшейся 2 июля региональной встрече, посвященной космосу.

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Страны
Аргентина
Боливия
Колумбия
Ливия
Мексика
Парагвай
Перу
Сальвадор
США
Эквадор
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