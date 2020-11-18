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Интерфакс-АВН

Военно-морские учения РФ и Египта стартуют под Новороссийском

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Спасательный буксир "Профессор Николай Муру"
Спасательный буксир "Профессор Николай Муру".
Источник изображения: © Минобороны России/CC BY 4.0

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Морские российско-египетские учения "Мост дружбы-2020" пройдут с 17 по 24 ноября в районе Новороссийска (Краснодарский край), информирует министерство обороны РФ.

"По единому замыслу будет произведено развертывание сил для организации пополнения запасов в море, осуществлена отработка действий по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов", - говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

Цели учений - "укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России". Это делается "в интересах безопасности и стабильности на мое, а также обмен опытом между личным составом", сказано в пресс-релизе.

Манёвры будут включать береговую и морскую фазы. От Военно-морского флота России задействуются четыре корабля. Это фрегат "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательное буксирное судно "Николай Муру". Военно-морские силы Египта представят три корабля: фрегат "Александрия", корвет "Эль-Фатех" и ракетный катер "М.Фахми".

Ранее Минобороны РФ информировало, что учения пройдут "в Новороссийске и акватории Чёрного моря".

В ходе манёвров планируется отработка всех видов охраны и обороны кораблей с выполнением стрельб по надводной и воздушной целям. Будут проведены частные учения по организации пополнения запасов в море траверзным способом, отработке действий по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов, а также по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие с поиском и спасением утопающего.

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